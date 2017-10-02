ФК «Аталанта» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии, отыгравшись с 0:2

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У гостей мячи забили Федерико Бернардески (21-я минута) и Гонсало Игуаин (24). В составе хозяев отличились Маттиа Кальдара (31) и Бриан Кристанте (67). На 57-й минуте при счете 2:1 «Ювентус» забил третий мяч, но бригада арбитров после видеопросмотра приняла решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил. На 84-й минуте туринский клуб получил право на пробитие пенальти, но с ударом Пауло Дибалы справился голкипер «Аталанты» Этрит Бериша.

«Аталанта» прервала победную серию «Ювентуса» из шести игр со старта чемпионата, туринцы впервые потеряли очки в турнире. С 19 баллами туринский клуб занимает второе место, лидирует «Наполи» (21 очко), одержавший семь побед в семи матчах. «Аталанта» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 14 октября примет «Лацио», «Аталанта» на следующий день на выезде встретится с «Сампдорией».