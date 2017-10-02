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2 октября 2017, 0:18 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

ФК «Аталанта» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче чемпионата Италии, отыгравшись с 0:2

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Аталанта» сыграла вничью с «Ювентусом» со счетом 2:2 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала на 84-й минуте на реализовал пенальти голкипер Аталанты Этрит Бериша отразил удар аргентинца. Увеличить
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У гостей мячи забили Федерико Бернардески (21-я минута) и Гонсало Игуаин (24). В составе хозяев отличились Маттиа Кальдара (31) и Бриан Кристанте (67). На 57-й минуте при счете 2:1 «Ювентус» забил третий мяч, но бригада арбитров после видеопросмотра приняла решение отменить взятие ворот из-за нарушения правил. На 84-й минуте туринский клуб получил право на пробитие пенальти, но с ударом Пауло Дибалы справился голкипер «Аталанты» Этрит Бериша.

«Аталанта» прервала победную серию «Ювентуса» из шести игр со старта чемпионата, туринцы впервые потеряли очки в турнире. С 19 баллами туринский клуб занимает второе место, лидирует «Наполи» (21 очко), одержавший семь побед в семи матчах. «Аталанта» с девятью очками располагается на 11-й строчке.

В следующем туре «Ювентус» 14 октября примет «Лацио», «Аталанта» на следующий день на выезде встретится с «Сампдорией».

1.10.2017 21:45 основной раунд: 7-й тур Atleti Azzurri D'Italia
Аталанта 2:2 Ювентус
Первый тайм: 1:2
Главные тренеры
Джанпьеро Гасперини Массимилиано Аллегри
Голы
31′ Маттиа Кальдара 13
67′ Бриан Кристанте (А.Д. Гомес) 4
33 Федерико Бернардески 21′
9 Гонсало Игуаин (Ф. Бернардески) 24′
Нереализованные пенальти
10 П. Дибала 84′
Составы
Этрит Бериша 1
Андреа Мазиелло 5
80′ Хосе Луис Паломино 6
Маттиа Кальдара 13
Ханс Хатебур 33
Ремо Фройлер 11
Леонардо Спинаццола 37
64′ Алехандро Дарио Гомес 10
88′ Бриан Кристанте 4
Мартен де Рон 15
56′ Ясмин Куртич 27
82′ Андреа Петанья 29
32′ Андреас Корнелиус 9
Йосип Иличич 72
1 Джанлуиджи Буффон
3 Джорджо Кьеллини
4 Мехди Бенатиа
14 Блэз Матюиди
22 Квадво Асамоа
30 Родриго Бентанкур
9 Гонсало Игуаин
10 Пауло Дибала
26 Штефан Лихтштайнер 66′ 58′
15 Андреа Барцальи
17 Марио Манджукич 78′
11 Дуглас Коста
33 Федерико Бернардески 69′
7 Хуан Куадрадо
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 17
3 Удары в створ 8
0 Угловые 3
22 Фолы 11
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Дамато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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