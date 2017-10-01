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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31187308/
1 октября 2017, 23:45 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Дубль Иско принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

Футболисты «Реала» переиграли «Эспаньол» в матче седьмого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.

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Дубль на свой счет в этом матче записал Иско.

После этой игры «Реал» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Эспаньол», имея в активе восемь очков, занимает 14-е место.

В следующем туре мадридский клуб 14 октября в гостях сыграет с «Хетафе». Днем ранее «Эспаньол» на своем поле примет «Леванте».

1.10.2017 21:45 основной раунд: 7-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:0 Эспаньол
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Зинедин Зидан Санчес Флорес Кике
Голы
30′ Франсиско Роман Иско (Криштиану Роналду) 22
71′ Франсиско Роман Иско (М. Асенсио) 22
Составы
Кейлор Навас 1
Ашраф Хакими 19
36′ Фернандес Иглесиас Начо 6
Серхио Рамос 4
Рафаэль Варан 5
Криштиану Роналду 7
77′ Каземиру 14
Марко Асенсио 20
69′ Тони Кроос 8
Лукас Васкес 17
82′ Лука Модрич 10
Дани Себальос 24
90′ Франсиско Роман Иско 22
Борха Майораль 21
1 Пау Лопес
3 Аарон Кариколь 90′
15 Сильва Давид Лопес
22 Марио Эрмосо
18 Хави Фуэго
25 Серхи Дардер
7 Херард Морено
11 Каррилью Леу Баптистан
24 Ортега Серхио Санчес 69′ 65′
23 Эстебан Гранеро
21 Марк Рока 45′
2 Марк Наварро
10 Хосе Мануэль Хурадо 45′
9 де ла Фуэнте Серхио Гарсия
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 8
8 Удары в створ 3
10 Угловые 3
8 Фолы 10
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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