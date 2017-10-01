Дубль Иско принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»

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Дубль на свой счет в этом матче записал Иско.

После этой игры «Реал» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Эспаньол», имея в активе восемь очков, занимает 14-е место.

В следующем туре мадридский клуб 14 октября в гостях сыграет с «Хетафе». Днем ранее «Эспаньол» на своем поле примет «Леванте».