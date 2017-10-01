Дубль Иско принес «Реалу» победу над «Эспаньолом»
Футболисты «Реала» переиграли «Эспаньол» в матче седьмого тура чемпионата Испании со счетом 2:0.
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Дубль на свой счет в этом матче записал Иско.
После этой игры «Реал» набрал 14 очков и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице чемпионата. «Эспаньол», имея в активе восемь очков, занимает 14-е место.
В следующем туре мадридский клуб 14 октября в гостях сыграет с «Хетафе». Днем ранее «Эспаньол» на своем поле примет «Леванте».
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Санчес Флорес Кике
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|8
|8
|Удары в створ
|3
|10
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|10
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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