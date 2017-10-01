«Спортинг» и «Порту» сыграли вничью в матче лидеров чемпионата Португалии

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Встреча восьмого тура проходила в Лиссабоне на стадионе «Жозе Алваладе» и завершилась со счётом 0:0.

Обе команды до сих пор не потерпели ни одного поражения в чемпионате Португалии. При этом «Спортинг» сыграл вничью во втором матче турнира подряд.

«Порту», который набрал 22 очка, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Спортинг», имеющий в активе 20 баллов, находится на второй строчке и опережает «Бенфику» на 4 балла, сыграв на матч больше.