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1 октября 2017, 23:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» сыграл вничью с «Сарпсборгом»

«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 24-го тура чемпионата Норвегии дома сыграл вничью с командой «Сарпсборг».

Русенборг являющийся соперником Зенита по групповому этапу Лиги Европы в матче 24-го тура чемпионата Норвегии дома сыграл вничью с командой Сарпсборг. Увеличить
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Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Русенборг» повёл в счёте благодаря автоголу Сигурда Ростеда, а на 65-й минуте он сумел реабилитироваться и сравнял счёт.

В таблице чемпионата страны «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая «Сарпсборг» на девять очков.

Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в Санкт-Петербурге 19 октября, второй — в Тронхейме 2 ноября.

Русенборг
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