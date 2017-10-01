Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» сыграл вничью с «Сарпсборгом»
«Русенборг», являющийся соперником «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 24-го тура чемпионата Норвегии дома сыграл вничью с командой «Сарпсборг».
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Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Русенборг» повёл в счёте благодаря автоголу Сигурда Ростеда, а на 65-й минуте он сумел реабилитироваться и сравнял счёт.
В таблице чемпионата страны «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая «Сарпсборг» на девять очков.
Первый матч между «Зенитом» и «Русенборгом» состоится в
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