Соперник «Зенита» по Лиге Европы «Русенборг» сыграл вничью с «Сарпсборгом»

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Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Русенборг» повёл в счёте благодаря автоголу Сигурда Ростеда, а на 65-й минуте он сумел реабилитироваться и сравнял счёт.

В таблице чемпионата страны «Русенборг» располагается на первой строчке, опережая «Сарпсборг» на девять очков.