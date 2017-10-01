Семья из Австралии приехала на матч «Барселоны», прошедший без зрителей

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Как сообщает AS, семья из Мельбурна ещё три месяца назад купила билеты на матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0), чтобы увидеть нападающего Неймара. Бразилец, напомним, ещё в августе перешёл в «ПСЖ», а сегодняшний матч прошёл при пустых трибунах.

Решение провести матч без зрителей приняло руководство «Барселоны» после того, как лига отказалась переносить матч из-за референдума о независимости в Каталонии.

Таким образом, семья, прибывшая в Барселону из Австралии, не смогла попасть на матч каталонской команды.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">At Camp Nou. Much confusion. Speaking to this family who've travelled from Melbourne...booked 3 months ago to see Neymar. <a href="https://t.co/xC0mt252uo">pic.twitter.com/xC0mt252uo</a></p>— Andy Mitten (@AndyMitten) <a href="https://twitter.com/AndyMitten/status/914483291738255361?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>