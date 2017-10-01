Семья из Австралии приехала на матч «Барселоны», прошедший без зрителей
Семья из Австралии испытала огромное разочарование, не попав сегодня на стадион «Камп Ноу», на котором свои матчи проводит «Барселона».
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Как сообщает AS, семья из Мельбурна ещё три месяца назад купила билеты на матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0), чтобы увидеть нападающего Неймара. Бразилец, напомним, ещё в августе перешёл в «ПСЖ», а сегодняшний матч прошёл при пустых трибунах.
Решение провести матч без зрителей приняло руководство «Барселоны» после того, как лига отказалась переносить матч
Таким образом, семья, прибывшая в Барселону из Австралии, не смогла попасть на матч каталонской команды.
|1.10.2017 17:15
|основной раунд: 7-й тур
|Camp Nou
|Барселона
|3:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Айестаран Пако
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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