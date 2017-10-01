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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31186983/
1 октября 2017, 22:13 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Семья из Австралии приехала на матч «Барселоны», прошедший без зрителей

Семья из Австралии испытала огромное разочарование, не попав сегодня на стадион «Камп Ноу», на котором свои матчи проводит «Барселона».

Семья из Австралии испытала огромное разочарование не попав сегодня на стадион <span class=error>Камп</span> Ноу на котором свои матчи проводит Барселона. Увеличить
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Как сообщает AS, семья из Мельбурна ещё три месяца назад купила билеты на матч 7-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Лас-Пальмас» (3:0), чтобы увидеть нападающего Неймара. Бразилец, напомним, ещё в августе перешёл в «ПСЖ», а сегодняшний матч прошёл при пустых трибунах.

Решение провести матч без зрителей приняло руководство «Барселоны» после того, как лига отказалась переносить матч из-за референдума о независимости в Каталонии.

Таким образом, семья, прибывшая в Барселону из Австралии, не смогла попасть на матч каталонской команды.

1.10.2017 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Айестаран Пако
Голы
49′ Серхио Бускетс (Л. Месси) 5
70′ Лионель Месси (Д.. Суарес) 10
77′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
45+1′ Жорди Альба 18
35′ Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Денис Суарес 6
45′ Серхио Бускетс 5
51′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Парреу Алейш Видаль 22
Иван Ракитич 4
33′ 45′ Паулинью 15
84′ Андрес Иньеста 8
Андре Гомиш 21
13 Леандро Чичисола
12 Маседу Роша Мишел
15 Борха Эррера
3 Маурисио Лемос
22 Ксимо Наварро 59′
10 Усама Таннан
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
25 Альберто Аквилани
24 Тана 78′
19 Эрнан Толедо
14 Эрнан 78′
4 Висенте Гомес
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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