«Бешикташ» упустил победу над «Трабзонспором»

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«Бешикташ», стартовавший в групповом этапе Лиги чемпионов с двух побед, упустил победу над «Трабзонспором» на своём поле. Хозяева дважды выходили вперёд, но не сумели взять три очка. В составе «Бешикташа» забивали Андерсон Талиска и Джермейн Ленс, за «Трабзонспор» отличились Олджай Шахан и Уго Родальега.

В другом матче «Истанбул Башакшехир» в гостях обыграл «Гёзтепе». В составе победителей отличились Александр Епуряну и Эммануэль Адебайор, автор единственного гола проигравших — Адис Яхович, реализовавший пенальти.

После семи туров в чемпионате Турции лидирует «Галатасарай», набравший 19 очков. Ближайшие преследователи — «Бешикташ» и «Кайсериспор» — отстают на пять баллов.