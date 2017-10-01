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1 октября 2017, 21:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Валенсия» обыграла «Атлетик», «Вильярреал» разгромил «Эйбар»

В матче 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Атлетик».

В матче 7-го тура чемпионата Испании Валенсия принимала на своём поле <span class=error>Атлетик</span>. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Симоне Дзадза, Родриго и Даниэль Парехо, а за «Атлетик» отличились Ариц Адурис и Рауль Гарсия. Таким образом, «Валенсия» одержала третью подряд победу в Примере.

В другом матче дня, который проходил параллельно, «Вильярреал» на своём поле разгромил «Эйбар» со счётом 3:0. В составе победителей хет-трик оформил Седрик Бакамбу. Российский полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев участие в матче не принимал.

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