«Валенсия» обыграла «Атлетик», «Вильярреал» разгромил «Эйбар»
В матче 7-го тура чемпионата Испании «Валенсия» принимала на своём поле «Атлетик».
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Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
В составе победителей голы забили Симоне Дзадза, Родриго и Даниэль Парехо, а за «Атлетик» отличились Ариц Адурис и Рауль Гарсия. Таким образом, «Валенсия» одержала третью подряд победу в Примере.
В другом матче дня, который проходил параллельно, «Вильярреал» на своём поле разгромил «Эйбар» со счётом 3:0. В составе победителей
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