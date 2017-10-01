«Валенсия» обыграла «Атлетик», «Вильярреал» разгромил «Эйбар»

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Встреча проходила на стадионе «Месталья» и завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

В составе победителей голы забили Симоне Дзадза, Родриго и Даниэль Парехо, а за «Атлетик» отличились Ариц Адурис и Рауль Гарсия. Таким образом, «Валенсия» одержала третью подряд победу в Примере.