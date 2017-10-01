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1 октября 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пике со слезами на глазах сообщил, что готов уйти из сборной Испании

Защитник «Барселоны» и сборной Испании Херард Пике, не сдерживая слёз, сообщил, что готов перестать выступать за национальную команду, если кто-то из её руководства считает его проблемой или раздражителем.

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© Reuters

«Если кто-то из директоров или испанской федерации футбола верит в то, что я могу быть проблемой или раздражителем для национальной команды, то я готов уйти», — приводит слова Пике Marca.

Сегодня, 1 октября, Пике проголосовал за независимость Каталонии, а ранее публично призывал жителей региона поступить таким же образом. Испанские СМИ сообщали, что Херард был в числе игроков «Барселоны», которые были против проведения сегодняшней игры 7-го тура Примеры с «Лас-Пальмасом» в связи с событиями в регионе. Матч, который прошёл без зрителей по решению руководства «Барселоны», завершился победой каталонцев со счётом 3:0. Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела перенести игру в связи с проходящим в Каталонии референдумом о независимости, однако руководство лиги в этой просьбе отказало.

Референдум о независимости Каталонии начался сегодня утром. Испанская полиция закрывала участки для голосования и выносила с них урны для бюллетеней, однако во многих случаях местным властям удалось организовать голосование. Также в некоторых местах происходили столкновения полиции с жителями региона. Власти Испании называют референдум незаконным.

Пике был вызван в сборную Испании на матчи отборочного турнира чемпионата мира 2018 года со сборными Албании (6 октября) и Израиля (9 октября).

1.10.2017 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Айестаран Пако
Голы
49′ Серхио Бускетс (Л. Месси) 5
70′ Лионель Месси (Д.. Суарес) 10
77′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
45+1′ Жорди Альба 18
35′ Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Денис Суарес 6
45′ Серхио Бускетс 5
51′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Парреу Алейш Видаль 22
Иван Ракитич 4
33′ 45′ Паулинью 15
84′ Андрес Иньеста 8
Андре Гомиш 21
13 Леандро Чичисола
12 Маседу Роша Мишел
15 Борха Эррера
3 Маурисио Лемос
22 Ксимо Наварро 59′
10 Усама Таннан
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
25 Альберто Аквилани
24 Тана 78′
19 Эрнан Толедо
14 Эрнан 78′
4 Висенте Гомес
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
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