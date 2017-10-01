Дубль Нецида помог пражской «Славии» выиграть в матче чемпионата Чехии

Игра завершилась со счётом 2:0, оба гола забил бывший нападающий ЦСКА Томаш Нецид. Это первые мячи 28-летнего форварда в нынешнем сезоне чешского чемпионата.

Полузащитник «Славии» Мигел Данни, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит» и «Динамо», вышел на поле в стартовом составе, а на 82-й минуте был заменён.

«Славия» после девяти туров занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Чехии, отставая на одно очко от идущей второй «Сигмы». Лидирующая «Виктория Пльзень» опережает «Славию» на восемь очков.