99 тысяч пустых кресел. В мятежной Барселоне играли без зрителей

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

РЕФЕРЕНДУМ

В воскресенье Каталония выбирала свое будущее. Референдум о независимости от Испании, непризнанный официальным Мадридом и названный правительством страны, во главе с премьер-министром Мариано Рахоем, незаконным, назначили на 1 октября. Последние несколько недель испанские власти активно пытались помешать его проведению: были задержаны несколько мэров каталонских городов, закрыты пункты распространения бюллетеней и информации о референдуме, а у берегов Барселоны дежурил корабль с военными, присланными на подавление возможных беспорядков.

В день голосования в городах Каталонии — в первую очередь, в Барселоне, — отмечались многочисленные столкновения гражданского населения с полицией: органы правопорядка врывались на избирательные пункты, отнимали урны с бюллетенями, пускали в ход дубинки и слезоточивый газ. К обеду общее количество пострадавших достигло нескольких сотен человек. Участники акций протеста против насилия наводнили городские улицы и площади.

ФУТБОЛ

В сложившейся ситуации футбол — последнее, что требовалось мятежному городу. «Барселона» днем направила руководству лиги запрос о переносе игры против «Лас-Пальмаса». Однако и лига, и футбольная федерация Испании отказались идти навстречу каталонцам — по их мнению, раз референдум незаконный, то нет и уважительной причины переносить матч.

Команды прибыли на стадион в назначенное время, к арене стали подтягиваться болельщики, но окончательного решения по поводу проведения игры все не было. За час с небольшим до игры RAC1 сообщил о ее переносе, хотя лига и федерация эту информацию не подтвердили. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обсудил с игроками целесообразность проведения матча, и большинство футболистов проголосовало «за». Как позже сообщил руководитель сине-гранатового клуба, обратное решение повлекло бы за собой серьезные санкции: «Барселону» лишили бы шести очков — поражение плюс вычет дополнительных трех баллов.

РАСКОЛ

Однако не все футболисты и члены руководства клуба поддержали общее решение. Пике выступал категорически против проведения игры в такой тяжелый для Каталонии день, но ему пришлось подчиниться командному выбору. Более радикальным образом себя повел вице-президент «Барселоны» по международным отношениям Карлес Виларруби. Узнав, что матч будет сыгран, он тут же подал в отставку.

Решение «Барсы» вызвало серьезные протесты и среди фанатов. Представители фанатской трибуны сине-гранатовых сделали официальное заявление: «В свете насилия и несправедливости, с которым сегодня столкнулся народ Каталонии, мы просим “Барселону” отменить матч против “Лас-Пальмаса”. Если это не сделает клуб, это сделаем мы. Сегодня нельзя играть в футбол. Нужно выйти на поле, дождаться стартового свистка, а затем сесть на поле и этим мирным актом показать всему миру, что Каталония против несправедливого насилия и за демократические права своего народа».

Поэтому, из-за угрозы беспорядков со стороны фанатов — тысячи людей стояли перед закрытыми дверьми «Камп Ноу» и пытались понять, чем все закончится, — «Барселона» приняла решение провести игру при пустых трибунах. 99 тысяч пластиковых кресел должны были стать единственными зрителями матча каталонцев против островитян.

ПУСТОТА ВНУТРИ

Команды по-разному подготовились к этой игре. «Барселона» вышла в футболках цвета «саньеры» — национального флага Королевства Арагон и Каталонии, четыре красные полосы на желтом фоне. Еще одна «саньера» украшала воротники игровых футболок хозяев. Гости подошли к делу еще радикальнее: на футболки был нашит испанский флаг и дата игры — тем самым островитяне выражали несогласие с каталонским референдумом и поддержку единой Испании.

Игра стала странным завершением непростого для города, региона и всей страны дня. Пережив нервный стартовый отрезок и получив четыре предупреждения в первой половине встречи, «Барселона» одержала дежурную, но слишком уж грустную победу 3:0, оскорбив своим решением тысячи поклонников, оставленных на улице перед закрытыми воротами стадиона (один болельщик все же смог как-то пробраться и выскочить на поле, но его быстро скрутили стюарды). Одна австралийская семья в начале августа забронировала билеты на этот матч, чтобы вживую увидеть Неймара, а в итоге осталась и без бразильца, и без футбола.

99 тысяч пустых мест — это только начало. Кажется, Каталония — своим решением провести референдум, и «Барселона» — своим решением провести игру без зрителей, положили начало процессу, последствия которого миру еще только предстоит узнать.