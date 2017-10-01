99 тысяч пустых кресел. В мятежной Барселоне играли без зрителей
Рассказываем о том, что случилось сегодня в столице Каталонии, где начались беспорядки и столкновения с полицией.
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Видимо, что-то случилось...
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РЕФЕРЕНДУМ
В воскресенье Каталония выбирала свое будущее. Референдум о независимости от Испании, непризнанный официальным Мадридом и названный правительством страны, во главе с
В день голосования в городах Каталонии — в первую очередь, в Барселоне, — отмечались многочисленные столкновения гражданского населения с полицией: органы правопорядка врывались на избирательные пункты, отнимали урны с бюллетенями, пускали в ход дубинки и слезоточивый газ. К обеду общее количество пострадавших достигло нескольких сотен человек. Участники акций протеста против насилия наводнили городские улицы и площади.
ФУТБОЛ
В сложившейся ситуации футбол — последнее, что требовалось мятежному городу. «Барселона» днем направила руководству лиги запрос о переносе игры против «Лас-Пальмаса». Однако и лига, и футбольная федерация Испании отказались идти навстречу каталонцам — по их мнению, раз референдум незаконный, то нет и уважительной причины переносить матч.
Команды прибыли на стадион в назначенное время, к арене стали подтягиваться болельщики, но окончательного решения по поводу проведения игры все не было. За час с небольшим до игры RAC1 сообщил о ее переносе, хотя лига и федерация эту информацию не подтвердили. Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу обсудил с игроками целесообразность проведения матча, и большинство футболистов проголосовало «за». Как позже сообщил руководитель
РАСКОЛ
Однако не все футболисты и члены руководства клуба поддержали общее решение. Пике выступал категорически против проведения игры в такой тяжелый для Каталонии день, но ему пришлось подчиниться командному выбору. Более радикальным образом себя повел
Решение «Барсы» вызвало серьезные протесты и среди фанатов. Представители фанатской трибуны
Поэтому,
ПУСТОТА ВНУТРИ
Команды
Игра стала странным завершением непростого для города, региона и всей страны дня. Пережив нервный стартовый отрезок и получив четыре предупреждения в первой половине встречи, «Барселона» одержала дежурную, но слишком уж грустную победу 3:0, оскорбив своим решением тысячи поклонников, оставленных на улице перед закрытыми воротами стадиона (один болельщик все же смог
99 тысяч пустых мест — это только начало. Кажется, Каталония — своим решением провести референдум, и «Барселона» — своим решением провести игру без зрителей, положили начало процессу, последствия которого миру еще только предстоит узнать.
|1.10.2017 17:15
|основной раунд: 7-й тур
|Camp Nou
|Барселона
|3:0
|Лас-Пальмас
|Первый тайм: 0:0
|Эрнесто Вальверде
|Айестаран Пако
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|5
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|22
|Удары (всего)
|10
|10
|Удары в створ
|1
|8
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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