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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31186740/
1 октября 2017, 21:22 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Рома» победила «Милан» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Рома» победила «Милан» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.

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Голы в матче забили Эдин Джеко (72-я минута) и Алессандро Флоренци (77). На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок хозяев Хакан Чалханоглу. «Рома» одержала четвертую победу подряд в национальном первенстве.

«Рома» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Милан» — седьмой (12).

В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Наполи» 14 сентября, днем позже «Милан» в гостях встретится с «Интером».

1.10.2017 19:00 основной раунд: 7-й тур Giuseppe Meazza
Милан 0:2 Рома
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Винченцо Монтелла Эусебио Ди Франческо
Голы
9 Эдин Джеко (Л. Пеллегрини) 72′
24 Алессандро Флоренци 77′
Составы
Джанлуиджи Доннарумма 99
Алессио Романьоли 13
Леонардо Бонуччи 19
Матео Пабло Музаккьо 22
Рикардо Родригес 68
33′ 80′ Хакан Чалханоглу 10
62′ Лукас Билья 21
Франк Кессье 79
Андре Силва 9
79′ Никола Калинич 7
Патрик Кутроне 63
84′ Фабио Борини 11
Джакомо Бонавентура 5
1 Алиссон
11 Александр Коларов
20 Федерико Фасио
25 Бруну Перес
4 Раджа Наингголан
16 Даниэле Де Росси
24 Алессандро Флоренци
9 Эдин Джеко 51′
44 Константинос Манолас 86′
5 Гильерме Жуан Жезус
6 Кевин Стротман 30′
7 Лоренцо Пеллегрини
92 Стефан Эль-Шаарави 78′
30 Жерсон
Статистика
3 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 6
5 Угловые 5
15 Фолы 8
2 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Лука Банти (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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