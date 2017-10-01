«Рома» победила «Милан» в матче чемпионата Италии

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Голы в матче забили Эдин Джеко (72-я минута) и Алессандро Флоренци (77). На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок хозяев Хакан Чалханоглу. «Рома» одержала четвертую победу подряд в национальном первенстве.

«Рома» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Милан» — седьмой (12).

В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Наполи» 14 сентября, днем позже «Милан» в гостях встретится с «Интером».