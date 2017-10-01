«Рома» победила «Милан» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Рома» победила «Милан» со счетом 2:0 в гостевом матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.
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Голы в матче забили Эдин Джеко (72-я минута) и Алессандро Флоренци (77). На 80-й минуте за вторую желтую карточку был удален игрок хозяев Хакан Чалханоглу. «Рома» одержала четвертую победу подряд в национальном первенстве.
«Рома» с 15 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Милан» — седьмой (12).
В следующем туре «Рома» дома сыграет с «Наполи» 14 сентября, днем позже «Милан» в гостях встретится с «Интером».
Главные тренеры
|Винченцо Монтелла
|Эусебио Ди Франческо
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|17
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|6
|5
|Угловые
|5
|15
|Фолы
|8
|2
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Лука Банти (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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