«РБ Лейпциг» на выезде обыграл «Кёльн»
В матче 7-го тура чемпионата Германии «Кёльн» принимал на своём поле «РБ Лейпциг».
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Встреча проходила на стадионе «Райн-Энерги» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мяч на свой счёт записали Лукас Клостерман и Юссуф Поульсен, а у «Кёльна» автором гола стал Юйа Осако. Таким образом, «Кёльн» потерпел шестое поражение в семи матчах Бундеслиги при одной ничьей в активе.
«РБ Лейпциг» (13 очков) располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Кёльн» (1) — на последней 18-й строчке.
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