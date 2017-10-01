Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» прервал победную серию в чемпионате

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Во встрече 11-го тура чемпионата Дании «Копенгаген» на выезде уступил «Люнгбю» со счётом 1:3. Таким образом, гости прервали свою серию из трёх побед подряд в датской Суперлиге.

«Копенгаген» (18 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Люнгбю» (12) — на 10-й строчке.

В первом матче с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле сыграл вничью (0:0). Второй матч между командами пройдёт в Москве 23 ноября.