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1 октября 2017, 21:12 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Копенгаген» прервал победную серию в чемпионате

«Копенгаген», который является соперником московского «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, провёл матч в своём национальном чемпионате.

Копенгаген который является соперником московского Локомотива по групповому этапу Лиги Европы провёл матч в своём национальном чемпионате. Увеличить
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Во встрече 11-го тура чемпионата Дании «Копенгаген» на выезде уступил «Люнгбю» со счётом 1:3. Таким образом, гости прервали свою серию из трёх побед подряд в датской Суперлиге.

«Копенгаген» (18 очков) располагается на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Дании, «Люнгбю» (12) — на 10-й строчке.

В первом матче с «Локомотивом» в групповом этапе Лиги Европы «Копенгаген» на своём поле сыграл вничью (0:0). Второй матч между командами пройдёт в Москве 23 ноября.

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Новости Зарубежного футбола

Соперник ФК «Локомотив» в ЛЕ «Копенгаген» разгромил «Силькеборг» в чемпионате Дании

Соперник ФК «Локомотив» в ЛЕ «Копенгаген» разгромил «Силькеборг» в чемпионате Дании

МОСКВА, 23 сен — Р-Спорт. Соперник московского «Локомотива» по групповому раунду футбольной Лиги Европы «Копенгаген» одержал крупную победу над «Силькеборгом» в матче 10-го тура чемпионата Дании.
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