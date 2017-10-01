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1 октября 2017, 21:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Россиянка Карпова дебютировала в составе «Валенсии»

Российская нападающая Надежда Карпова 1 октября дебютировала в составе испанской «Валенсии», состав которой она пополнила этой осенью.

22-летняя Карпова вышла на замену на 62-й минуте матча испанской Суперлиги, в котором «Валенсия» на своём поле встречалась с командой «Спортинг де Уэльва». Команда Карповой победила со счётом 1:0, единственный гол был забит в первом тайме.

Предыдущим клубом Карповой, в активе которой 12 матчей и четыре гола за сборную России, был «Чертаново».

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