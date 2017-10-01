Россиянка Карпова дебютировала в составе «Валенсии»

22-летняя Карпова вышла на замену на 62-й минуте матча испанской Суперлиги, в котором «Валенсия» на своём поле встречалась с командой «Спортинг де Уэльва». Команда Карповой победила со счётом 1:0, единственный гол был забит в первом тайме.

Предыдущим клубом Карповой, в активе которой 12 матчей и четыре гола за сборную России, был «Чертаново».