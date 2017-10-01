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1 октября 2017, 21:00 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ньюкасл» и «Ливерпуль» разошлись миром в 7-м туре чемпионата Англии по футболу

Футболисты «Ньюкасл Юнайтед» и «Ливерпуля» сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Англии.

Футболисты Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуля сыграли вничью в матче седьмого тура чемпионата Англии. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Ньюкасла», завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Филиппе Коутиньо (29-я минута), в составе хозяев забил Хоселу (36).

«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч, прошедший 26 октября в Москве, завершился вничью — 1:1, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.

В турнирной таблице английской премьер-лиги «Ливерпуль» идет на седьмом месте (12 очков), «Ньюкасл» (10) — девятый.

1.10.2017 18:30 основной раунд: 7-й тур St. James’ Park
Ньюкасл Юнайтед 1:1 Ливерпуль
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Рафаэль Бенитес Юрген Клопп
Голы
36′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
10 Филиппе Коутинью 29′
Составы
Роб Эллиот 1
Киран Кларк 2
Джамал Ласкеллес 6
Хавьер Манкильо 19
ДеАндре Йедлин 22
Джонджо Шелви 8
Мэтт Ритчи 11
Кристиан Атсу 30
74′ Микель Мерино 23
Исаак Хэйден 14
55′ 90′ Айосе Перес 17
Мохамед Диаме 10
79′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 21
Дуайт Гэйл 9
22 Симон Миньоле
6 Деян Ловрен
12 Джо Гомес 58′
18 Альберто Морено
32 Жоэль Матип
5 Джорджиньо Вайналдум
10 Филиппе Коутинью
14 Джордан Хендерсон
11 Мохамед Салах 84′
21 Алекс Окслейд-Чемберлен
15 Дэниэл Старридж 74′
9 Роберту Фирмину
19 Садио Мане 74′
29 Доминик Соланке
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 17
4 Удары в створ 2
1 Угловые 5
10 Фолы 5
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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