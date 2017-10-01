«Ньюкасл» и «Ливерпуль» разошлись миром в 7-м туре чемпионата Англии по футболу

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Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Ньюкасла», завершилась со счетом 1:1. У гостей отличился Филиппе Коутиньо (29-я минута), в составе хозяев забил Хоселу (36).

«Ливерпуль» является соперником московского «Спартака» по групповому этапу Лиги чемпионов. Первый матч, прошедший 26 октября в Москве, завершился вничью — 1:1, ответная игра состоится 6 декабря в Англии.