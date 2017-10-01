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1 октября 2017, 20:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Фастав» после поражения от «Локомотива» в ЛЕ упустил победу в чемпионате Чехии

«Фастав», который является соперником московского «Локомотива» в групповом этапе Лиги Европы, сыграл вничью с клубом «Баник Острава» в гостевом матче 9-го тура чемпионата Чехии.

<span class=error>Фастав</span> который является соперником московского Локомотива в групповом этапе Лиги Европы сыграл вничью с клубом <span class=error>Баник</span> <span class=error>Острава</span> в гостевом матче 9-го тура чемпионата Чехии. Увеличить
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Встреча прошла на стадионе «Базалы» и завершилась со счётом 2:2.

«Фастав» вёл в счёте 2:0 после голов Аднана Джафича и Мирзада Механовича, но упустил победу. В составе «Баника» отличились Дижан Де Азеведу и Милан Барош, который реализовал пенальти.

На этой неделе «Фастав» на выезде уступил «Локомотиву» со счётом 0:3 в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы. Следующий матч с «железнодорожниками» чехи проведут 7 декабря на своём поле.

«Фастав» (11 очков) располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Чехии, «Баник Острава» (7) находится на 14-й строчке.

Злин
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