«Лион» упустил победу над «Анже»

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Встреча проходила на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:3.

Гости дважды по ходу игры вели в счёте, в том числе 3:1, однако в итоге упустили победу. В составе «Лиона» точными ударами отметились Мариано, Муктар Дьякаби и Мемфис Депай, а за «Анже» голы забили Карл Токо Экамби и Исмаэль Траоре. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Лиона» Рафаэл. С 50-й минуты гости играли вдесятером после красной карточки Марсело.

«Лион» (13 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» (9) — на 12-й строчке.