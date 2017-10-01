«Лион» упустил победу над «Анже»
В матче восьмого тура чемпионата Франции «Анже» принимал на своём поле «Лион».
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Встреча проходила на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:3.
Гости дважды по ходу игры вели в счёте, в том числе 3:1, однако в итоге упустили победу. В составе «Лиона» точными ударами отметились Мариано, Муктар Дьякаби и Мемфис Депай, а за «Анже» голы забили Карл Токо Экамби и Исмаэль Траоре. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Лиона» Рафаэл. С 50-й минуты гости играли вдесятером после красной карточки Марсело.
«Лион» (13 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» (9) — на 12-й строчке.
Главные тренеры
|Стефан Мулен
|Брюно Женезьо
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|13
|4
|Удары в створ
|6
|9
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|14
|2
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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