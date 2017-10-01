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1 октября 2017, 20:32 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лион» упустил победу над «Анже»

В матче восьмого тура чемпионата Франции «Анже» принимал на своём поле «Лион».

В матче восьмого тура чемпионата Франции <span class=error>Анже</span> принимал на своём поле Лион. Увеличить
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Встреча проходила на стадионе «Жан-Буин» и завершилась со счётом 3:3.

Гости дважды по ходу игры вели в счёте, в том числе 3:1, однако в итоге упустили победу. В составе «Лиона» точными ударами отметились Мариано, Муктар Дьякаби и Мемфис Депай, а за «Анже» голы забили Карл Токо Экамби и Исмаэль Траоре. Ещё один мяч провёл в собственные ворота защитник «Лиона» Рафаэл. С 50-й минуты гости играли вдесятером после красной карточки Марсело.

«Лион» (13 очков) располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Анже» (9) — на 12-й строчке.

1.10.2017 18:00 основной раунд: 8-й тур Raymond Kopa
Анже 3:3 Лион
Первый тайм: 1:3
Главные тренеры
Стефан Мулен Брюно Женезьо
Голы
30′ Рафаэл да Силва 4
58′ Карл Токо-Экамби 7
67′ Исмаэль Траоре 8
9 Мариано Диас 5′
5 Муктар Диакаби 38′
11 Мемфис Депай 41′
Составы
Александр Летелье 30
Йоанн Андре 3
Исмаэль Траоре 8
59′ Ромен Тома 24
Венсан Мансо 29
Тома Мангани 5
78′ Батист Сантамария 18
Карл Токо-Экамби 7
84′ Флавьен Тэ 20
Жиль Сюню 10
54′ Анжело Фюльжини 23
Пьеррик Капель 15
72′ Энцо Кривелли 9
Батист Гийом 19
1 Антони Лопеш
4 Рафаэл да Силва 64′
5 Муктар Диакаби
6 Антониу Марселу 50′ 50′
22 Ферлан Менди
11 Мемфис Депай
18 Набиль Фекир
29 Люка Тузар
28 Танги Ндомбеле 84′
12 Жордан Ферри 90+2′
9 Мариано Диас 55′
15 Жереми Морель
10 Бертран Траоре 55′
27 Максвел Гнали Корне
Статистика
2 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 13
4 Удары в створ 6
9 Угловые 4
12 Фолы 14
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Микаэль Лесаж (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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