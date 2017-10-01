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1 октября 2017, 20:29 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

«Жетысу» досрочно стал победителем Первой лиги-2017

Талдыкорганский «Жетысу», одержав гостевую победу над шымкентским «Махтааралом» со счетом 2:0, досрочно выиграл Первую лигу, сообщает корреспондент KazFootball.kz.

Матч 23-го тура между шымкентским «Махтааралом» и талдыкорганским «Жетысу» завершился победой гостей со счетом 2:0. Таким образом, семиреченцы оформили досрочное чемпионство в Первой лиге. В составе талдыкорганского клуба отличились Вячеслав Сердюков и Рифат Нурмугамет.

Жетысу
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