Вагнер Лав забил красивый гол ударом через себя
Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящее время выступающий за «Аланьяспор», отметился дублем в домашнем матче 7-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги».
Особенно красивым получился второй мяч 33-летнего футболиста, который на 90-й минуте забил ударом через себя. Матч завершился победой «Аланьяспора» со счётом 4:1.
Вагнер Лав в нынешнем сезоне чемпионата Турции забил семь мячей в семи матчах (три гола с пенальти). «Аланьяспор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.
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