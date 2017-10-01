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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31186343/
1 октября 2017, 20:20 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Вагнер Лав забил красивый гол ударом через себя

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав, в настоящее время выступающий за «Аланьяспор», отметился дублем в домашнем матче 7-го тура чемпионата Турции с «Генчлербирлиги».

Особенно красивым получился второй мяч 33-летнего футболиста, который на 90-й минуте забил ударом через себя. Матч завершился победой «Аланьяспора» со счётом 4:1.

Вагнер Лав в нынешнем сезоне чемпионата Турции забил семь мячей в семи матчах (три гола с пенальти). «Аланьяспор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.
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