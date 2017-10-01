Вагнер Лав забил красивый гол ударом через себя

Особенно красивым получился второй мяч 33-летнего футболиста, который на 90-й минуте забил ударом через себя. Матч завершился победой «Аланьяспора» со счётом 4:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="tr" dir="ltr">34 yaşındaki Vagner Love attığı efsane goller ile “Yabancı Sınırı” isteyenleri utandırmaya devam ediyor. Bu hafta attığı golde müthiş. <a href="https://t.co/1yM3FbojBk">pic.twitter.com/1yM3FbojBk</a></p>— Bilgin Birand (@ZamanFotograf) <a href="https://twitter.com/ZamanFotograf/status/914516539696648195?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вагнер Лав в нынешнем сезоне чемпионата Турции забил семь мячей в семи матчах (три гола с пенальти). «Аланьяспор» на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.