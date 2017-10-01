Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» одержал 10-ю победу в 12 матчах чемпионата

«Шериф» в матче 12-го тура чемпионата Молдавии на выезде обыграл «Зимбру» со счётом 2:1. Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Зигей Бадибанга и Жайро да Силва, который реализовал пенальти. Эта победа стала для клуба 10-й в 12 матчах чемпионата при двух ничьих.

«Шериф» с 32 очками лидирует в турнирной таблице молдавского первенства, «Зимбру» (12) располагается на восьмой строчке.

«Локомотив» проведёт первый матч Лиги Европы с «Шерифом» 19 октября в Молдавии, а ответная встреча команд пройдёт в Москве 2 ноября.