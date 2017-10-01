Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31186271/
1 октября 2017, 19:43 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Локомотива» в ЛЕ «Шериф» одержал 10-ю победу в 12 матчах чемпионата

Молдавский «Шериф», который является соперником «Локомотива» по групповому этапу Лиги Европы, одержал волевую победу в матче национального первенства.

«Шериф» в матче 12-го тура чемпионата Молдавии на выезде обыграл «Зимбру» со счётом 2:1. Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Зигей Бадибанга и Жайро да Силва, который реализовал пенальти. Эта победа стала для клуба 10-й в 12 матчах чемпионата при двух ничьих.

«Шериф» с 32 очками лидирует в турнирной таблице молдавского первенства, «Зимбру» (12) располагается на восьмой строчке.

«Локомотив» проведёт первый матч Лиги Европы с «Шерифом» 19 октября в Молдавии, а ответная встреча команд пройдёт в Москве 2 ноября.

Шериф
Новости Матчи Состав Статистика
Зимбру
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я