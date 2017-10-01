«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче без зрителей

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Голы забили Серхио Бускетс (49-я минута) и Лионель Месси (71, 77).

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором осудила события, «в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление». Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бертомеу угроза потери шести очков заставила «Барселону» в итоге провести матч с «Лас-Пальмасом».

«Барселона» с 21 очком занимает первое место в чемпионате Испании, «Лас-Пальмас» — 17-й (6).