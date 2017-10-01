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1 октября 2017, 19:27 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче без зрителей

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Барселона» разгромила «Лас- Пальмас» со счетом 3:0 в домашнем матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» без зрителей.

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Голы забили Серхио Бускетс (49-я минута) и Лионель Месси (71, 77).

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором осудила события, «в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление». Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бертомеу угроза потери шести очков заставила «Барселону» в итоге провести матч с «Лас-Пальмасом».

«Барселона» с 21 очком занимает первое место в чемпионате Испании, «Лас-Пальмас» — 17-й (6).

Следующий матч каталонского клуба в чемпионате Испании запланирован на 14 октября в гостях против мадридского «Атлетико». 16 октября Лас-Пальмас проведет домашнюю встречу с «Сельтой».

1.10.2017 17:15 основной раунд: 7-й тур Camp Nou
Барселона 3:0 Лас-Пальмас
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эрнесто Вальверде Айестаран Пако
Голы
49′ Серхио Бускетс (Л. Месси) 5
70′ Лионель Месси (Д.. Суарес) 10
77′ Лионель Месси (Л. Суарес) 10
Составы
Марк-Андре тер Штеген 1
Серхи Роберто 20
45+1′ Жорди Альба 18
35′ Жерар Пике 3
Хавьер Маскерано 14
Денис Суарес 6
45′ Серхио Бускетс 5
51′ Луис Суарес 9
Лионель Месси 10
45′ Парреу Алейш Видаль 22
Иван Ракитич 4
33′ 45′ Паулинью 15
84′ Андрес Иньеста 8
Андре Гомиш 21
13 Леандро Чичисола
12 Маседу Роша Мишел
15 Борха Эррера
3 Маурисио Лемос
22 Ксимо Наварро 59′
10 Усама Таннан
21 Хонатан Вьера
9 Хонатан Кальери
25 Альберто Аквилани
24 Тана 78′
19 Эрнан Толедо
14 Эрнан 78′
4 Висенте Гомес
Статистика
5 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
22 Удары (всего) 10
10 Удары в створ 1
8 Угловые 3
10 Фолы 11
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Мунуэра Монтера (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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Новости Зарубежного футбола

Бертомеу: Угроза потери шести очков заставила «Барселону» провести матч «Лас-Пальмасом»

Бертомеу: Угроза потери шести очков заставила «Барселону» провести матч «Лас-Пальмасом»

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Барселона» не хотела проводить встречу седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» из-за референдума в Каталонии, но угроза потери шести очков заставила команду сыграть матч. Об этом сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу, слова которого приводит Marca.
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