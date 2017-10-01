Бертомеу: Угроза потери шести очков заставила «Барселону» провести матч «Лас-Пальмасом»
МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. «Барселона» не хотела проводить встречу седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом»
из-за референдума в Каталонии, но угроза потери шести очков заставила команду сыграть матч. Об этом сообщил президент «Барселоны» Хосеп Бертомеу, слова которого приводит Marca.
В матче между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом идет второй тайм, хозяева ведут 1:0 благодаря забитому мячу Серхио Бускетса. По решению «Барселоны» игра проходит без зрителей.
«Мы хотели отменить встречу, но в итоге приняли решение провести игру без зрителей. Мы общались с руководством лиги, но это бесполезно. В том случае, если бы мы отказались от проведения встречи, мы потеряли бы шесть очков. Именно штраф заставил нас провести игру без зрителей», — отметил Бертомеу.
В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу
Позднее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором осудила события, «в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление».
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