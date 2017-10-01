Бертомеу: Угроза потери шести очков заставила «Барселону» провести матч «Лас-Пальмасом»

В матче между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом идет второй тайм, хозяева ведут 1:0 благодаря забитому мячу Серхио Бускетса. По решению «Барселоны» игра проходит без зрителей.

«Мы хотели отменить встречу, но в итоге приняли решение провести игру без зрителей. Мы общались с руководством лиги, но это бесполезно. В том случае, если бы мы отказались от проведения встречи, мы потеряли бы шесть очков. Именно штраф заставил нас провести игру без зрителей», — отметил Бертомеу.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума. Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии. В федерации отметили, что игра межу «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее «Барселона» выпустила официальное заявление, в котором осудила события, «в ходе которых сегодня во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление».