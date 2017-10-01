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1 октября 2017, 18:54 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

LFP: Матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» не был отменен, поскольку нам гарантировали безопасность болельщиков

Руководство Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) сообщило, что решение не переносить встречу 7-го тура «Барселона» — «Лас-Пальмас» было принято после совещания с каталонским клубом и местной полицией.

Руководство Профессиональной футбольной лиги Испании (LFP) сообщило что решение не переносить встречу 7-го тура Барселона — <span class=error>Лас</span>-<span class=error>Пальмас</span> было принято после совещания с каталонским клубом и местной полицией. Увеличить
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Проведение матча было утверждено в последнюю минуту, но игра проходит без зрителей. Ранее сообщалось, что встреча может быть отменена. Причина — беспорядки, происходящие в Каталонии. В регионе проходит референдум о независимости от Испании. Он не был признан законным испанскими властями, что привело к ряду столкновений граждан с полицией.

— Хотели бы подтвердить, что в течение последних дней мы находились в постоянном контакте с «Барселоной» и местной полицией (Mossos), — гласит сообщение LFP. — Клуб и Mossos гарантировали LFP безопасность всех болельщиков, которые посетят «Камп Ноу». Мы подчеркиваем, что безопасность фанатов была гарантирована всеми сторонами. По этой причине LFP не увидела причин, по которым встречу стоило переносить.

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