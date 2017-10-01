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1 октября 2017, 18:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бавария» в первом матче после отставки Анчелотти сыграла вничью с «Гертой»

В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» и «Бавария» сыграли вничью.

В матче 7-го тура немецкой <span class=error>Бундеслиги</span> <span class=error>Герта</span> и Бавария сыграли вничью. Увеличить
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Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась вничью со счётом 2:2.

На 10-й минуте Матс Хуммельс вывел мюнхенцев вперёд, а в начале второго тайма Роберт Левандовски сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 51-й минуте Ондрей Дуда сократил разрыв в счёте, а несколько минут спустя Саломон Калу восстановил равновесие.

Напомним, что «Бавария» сегодня проводила первый матч после отставки Карло Анчелотти. Руководил мюнхенской командой Вилли Саньоль.

В таблице немецкого первенства «Бавария» (14 очков) располагается на второй строчке, а «Герта» (9) — на 10-й.

1.10.2017 16:30 основной раунд: 7-й тур Olympiastadion
Герта 2:2 Бавария
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Паль Дардаи Вилли Саньоль
Голы
51′ Ондрей Дуда (Г. Харагути) 10
56′ Саломон Калу (К. Рекик) 8
5 Матс Хуммельс (Дж. Боатенг) 10′
9 Роберт Левандовски (К. Толиссо) 49′
Составы
Руне Ярстейн 22
Карим Рекик 4
Никлас Штарк 5
Марвин Платтенхардт 21
Митчелл Вайзер 23
Пер Сильян Шельбред 3
Саломон Калу 8
Мэтью Леки 11
80′ Владимир Дарида 6
Фабиан Лустенбергер 28
75′ Ондрей Дуда 10
Валентино Лазаро 20
87′ Гэнки Харагути 24
Александр Эссвайн 7
26 Свен Ульрайх
5 Матс Хуммельс
8 Хави Мартинес
27 Давид Алаба
24 Корантен Толиссо 52′
25 Томас Мюллер
32 Джошуа Киммих 72′
9 Роберт Левандовски
17 Джером Боатенг 79′
4 Никлас Зюле
7 Франк Рибери 62′
29 Кингсли Коман
10 Арьен Роббен 59′
6 Тиагу Алькантара
Статистика
0 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
10 Удары (всего) 16
5 Удары в створ 5
1 Угловые 9
14 Фолы 12
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Харм Осмерс (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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