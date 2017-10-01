«Бавария» в первом матче после отставки Анчелотти сыграла вничью с «Гертой»
В матче 7-го тура немецкой Бундеслиги «Герта» и «Бавария» сыграли вничью.
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Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась вничью со счётом 2:2.
На 10-й минуте Матс Хуммельс вывел мюнхенцев вперёд, а в начале второго тайма Роберт Левандовски сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 51-й минуте Ондрей Дуда сократил разрыв в счёте, а несколько минут спустя Саломон Калу восстановил равновесие.
Напомним, что «Бавария» сегодня проводила первый матч после отставки Карло Анчелотти. Руководил мюнхенской командой Вилли Саньоль.
В таблице немецкого первенства «Бавария» (14 очков) располагается на второй строчке, а «Герта» (9) — на 10-й.
|Паль Дардаи
|Вилли Саньоль
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|10
|Удары (всего)
|16
|5
|Удары в створ
|5
|1
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Харм Осмерс (Германия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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