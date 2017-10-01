«Бавария» в первом матче после отставки Анчелотти сыграла вничью с «Гертой»

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Встреча, прошедшая в Берлине, завершилась вничью со счётом 2:2.

На 10-й минуте Матс Хуммельс вывел мюнхенцев вперёд, а в начале второго тайма Роберт Левандовски сделал счёт 2:0. Тем не менее преимущество в два мяча гости удержать не сумели — на 51-й минуте Ондрей Дуда сократил разрыв в счёте, а несколько минут спустя Саломон Калу восстановил равновесие.

Напомним, что «Бавария» сегодня проводила первый матч после отставки Карло Анчелотти. Руководил мюнхенской командой Вилли Саньоль.

В таблице немецкого первенства «Бавария» (14 очков) располагается на второй строчке, а «Герта» (9) — на 10-й.