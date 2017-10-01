«Эвертон» на своём поле уступил «Бёрнли»

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Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт ирландский полузащитник Джеффри Хендрик, отличившийся на 21-й минуте. Таким образом, «Эвертон» проиграл в четвёртый раз в пяти последних матчах АПЛ.

«Бёрнли» (12 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (7) — на 16-й строчке.