Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31185844/
1 октября 2017, 18:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Эвертон» на своём поле уступил «Бёрнли»

В матче 7-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своём поле «Бёрнли».

В матче 7-го тура английской <nobr>Премьер-лиги</nobr> <span class=error>Эвертон</span> принимал на своём поле <span class=error>Бёрнли</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт ирландский полузащитник Джеффри Хендрик, отличившийся на 21-й минуте. Таким образом, «Эвертон» проиграл в четвёртый раз в пяти последних матчах АПЛ.

«Бёрнли» (12 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (7) — на 16-й строчке.

1.10.2017 16:15 основной раунд: 7-й тур Goodison Park
Эвертон 0:1 Бернли
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Роналд Куман Шон Дайч
Голы
13 Джефф Хендрик (С. Уорд) 21′
Составы
Джордан Пикфорд 1
58′ Лейтон Бэйнс 3
Майкл Кин 4
Эшли Уильямс 5
Кюко Мартина 15
Идрисса Гуйе 17
Гильфи Тоур Сигурдссон 18
49′ Доминик Калверт-Льюин 29
63′ Морган Шнейдерлен 2
Уэйн Руни 10
69′ Никола Влашич 27
Том Дэйвис 26
82′ Умар Ньясс 19
Сандро Рамирес 9
29 Ник Поуп
2 Мэттью Лоутон
5 Джеймс Тарковски
6 Бен Ми
23 Стивен Уорд
4 Джек Корк
12 Роберт Брэйди
16 Стивен Дефур 40′
37 Скотт Арфилд 42′
11 Крис Вуд
13 Джефф Хендрик 88′
10 Эшли Барнс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
23 Удары (всего) 5
4 Удары в створ 2
9 Угловые 3
14 Фолы 7
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Джон Мосс (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Бернли
Новости Матчи Состав Статистика
Эвертон
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости

Не смог уйти от ножа. Как убили ходока, защищавшего девушек

Каррера или Карпин? Угадай тренера «Спартака»

Медведева идёт на десерт. Что ждёт Россию на Олимпиаде

Каррера: я не говорил, что виноваты игроки. Первый виноватый — я