«Эвертон» на своём поле уступил «Бёрнли»
В матче 7-го тура английской
Премьер-лиги «Эвертон» принимал на своём поле «Бёрнли».
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Встреча проходила на стадионе «Гудисон Парк» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
Единственный гол в этой встрече записал на свой счёт ирландский полузащитник Джеффри Хендрик, отличившийся на 21-й минуте. Таким образом, «Эвертон» проиграл в четвёртый раз в пяти последних матчах АПЛ.
«Бёрнли» (12 очков) располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, «Эвертон» (7) — на 16-й строчке.
Главные тренеры
|Роналд Куман
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|23
|Удары (всего)
|5
|4
|Удары в створ
|2
|9
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|7
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Джон Мосс (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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