Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал армянский защитник Тигран Барсегян.

«Вардар» с 16 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, «Скопье» (12) — на пятой строчке.