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1 октября 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник «Зенита» в ЛЕ «Вардар» одержал победу в чемпионате Македонии

Македонский «Вардар», соперник «Зенита» по групповому этапу Лиги Европы, в матче 9-го тура национального первенства на своём поле встретился со «Скопье».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 1:0. В составе «Вардара» забитый мяч на свой счёт записал армянский защитник Тигран Барсегян.

«Вардар» с 16 очками располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Македонии, «Скопье» (12) — на пятой строчке.

В матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы «Вардар» на своём поле уступил «Зениту» со счётом 0:5. Второй матч с командой из Санкт-Петербурга македонцы проведут в России 23 ноября.

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