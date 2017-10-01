Гол Станислава Драгуна принес БАТЭ победу над минским «Динамо» в матче чемпионата Беларуси

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Победу борисовчанам принес бывший игрок минчан Станислав Драгун, отличившийся на 53-й минуте встречи на поле столичного стадиона «Трактор». До сегодняшнего поединка минчане опережали борисовчан на одно очко и шли вторыми в турнирной таблице, теперь же они поменялись местами в турнирной таблице.

Лидер национального первенства солигорский «Шахтер» обыграл на выезде «Слуцк» со счетом 2:0, и по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку.

Положение в группе лидеров сейчас таково: «Шахтер» — 56 очков (разница мячей — 41−13), БАТЭ — 54 (45−11), «Динамо» (Минск) — 52 (33−13).

Позже жодинское «Торпедо-БелАЗ», которое идет четвертым, на своем поле сыграет с футболистами «Городеи».

Результаты остальных матчей 24-го тура:

«Нафтан» (Новополоцк) — «Гомель» — 0:3,

«Крумкачы» (Минск) — «Неман» (Гродно) — 2:2,

«Витебск» — «Динамо» (Брест) — 2:2,

«Ислочь» (Минский район) — «Славия» (Мозырь) — 1:0,

«Днепр» (Могилев) — «Минск» — 1:1.