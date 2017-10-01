Виларуби подал в отставку с поста вице-президента «Барселоны»

Ранее сообщалось, что матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может не состояться 1 октября из-за проходящего в Каталонии референдума о независимости. Незадолго до начала матча на стадионе «Камп Ноу» было принято решение, что встреча пройдёт за закрытыми дверями, так как лига отказалась переносить игру.

Виларуби выступал за отмену матча, независимо от возможных санкций, которые могли бы быть наложены на «Барселону».