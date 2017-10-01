Виларуби подал в отставку с поста вице-президента «Барселоны»
Вице-президент «Барселоны» Карлес Виларуби подал в отставку после того, как каталонский клуб принял решение провести матч 7-го тура испанской Примеры с «Лас-Пальмасом» без зрителей.
Ранее сообщалось, что матч «Барселона» — «Лас-Пальмас» может не состояться 1 октября
Виларуби выступал за отмену матча, независимо от возможных санкций, которые могли бы быть наложены на «Барселону».
После того как клуб принял решение провести матч без зрителей, Виларуби подал в отставку с поста
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