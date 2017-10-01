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1 октября 2017, 18:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Лацио» учинил разгром «Сассуоло», «Интер» выиграл у «Беневенто»

В матче 7-го тура итальянской Серии A «Лацио» на своём поле одержал разгромную победу над «Сассуоло» — 6:1.

В матче 7-го тура итальянской Серии A <span class=error>Лацио</span> на своём поле одержал разгромную победу над <span class=error>Сассуоло</span> — 6:1. Увеличить
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Римская команда первой пропустила — на 27-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти. В конце первого тайма Луис Альберто счёт сравнял, а во второй половине матча хозяева забили пять голов. Отличились Стефан де Врей, Альберто, Марко Пароло (дубль) и Чиро Иммобиле.

«Интер» на выезде одержал победу со счётом 2:1 над «Беневенто», который проиграл седьмой кряду матч на старте сезона.

В составе команды Лучано Спаллетти дубль оформил Марсело Брозович. У хозяев отличился Марко Д’Алессандро.

«Кьево» выиграл у «Фиорентины» (2:1), вничью завершились встречи СПАЛ — «Кротоне» (1:1) и «Торино» — «Верона» (2:2).

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