«Лацио» учинил разгром «Сассуоло», «Интер» выиграл у «Беневенто»

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Римская команда первой пропустила — на 27-й минуте Доменико Берарди реализовал пенальти. В конце первого тайма Луис Альберто счёт сравнял, а во второй половине матча хозяева забили пять голов. Отличились Стефан де Врей, Альберто, Марко Пароло (дубль) и Чиро Иммобиле.

«Интер» на выезде одержал победу со счётом 2:1 над «Беневенто», который проиграл седьмой кряду матч на старте сезона.

В составе команды Лучано Спаллетти дубль оформил Марсело Брозович. У хозяев отличился Марко Д’Алессандро.

«Кьево» выиграл у «Фиорентины» (2:1), вничью завершились встречи СПАЛ — «Кротоне» (1:1) и «Торино» — «Верона» (2:2).