«Барселона» может выйти из состава Ла Лиги. Все, что нужно об этом знать

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Что происходит

Сегодня в Каталонии проходит референдум о независимости региона от Испании. Более двух миллионов человек вышли на улицы, чтобы проголосовать за или против самостоятельности провинции. Однако Испания не признаёт законность референдума, потому весь день в Барселоне и других городах проходят столкновения с полицией. Большинство каталонских полицейских отказалось выполнять приказы из Мадрида, потому на месте действуют испанские спецслужбы, которые изымают урны с бюллетенями, закрывают участки и разгоняют толпу резиновыми пулями. Правительство Каталонии сообщило о как минимум 38 пострадавших в столкновениях с полицией.

В связи с референдумом и беспорядками федерация футбола Каталонии отменила все матчи, которые должны были состояться на территории региона после двух часов дня по местному времени. Таким образом, встреча «Барселоны» с «Лас Пальмасом» (игроки гостей хотели выйти на поле в футболках с испанским флагом) не должна была состояться. Однако королевская федерация футбола Испании не пошла клубу навстречу, и теперь игра пройдёт, но без зрителей.

Цитата В связи с референдумом и беспорядками федерация футбола Каталонии отменила все матчи. Однако Королевская федерация футбола Испании не пошла навстречу.

Как в этом участвуют футболисты

Футболисты и публичные люди, связанные с «Барселоной» и Каталонией, не остаются в стороне от голосования. Так, известный своими антимадридскими взглядами Херард Пике пришёл на избирательный участок и выложил фото в соцсеть с подписью «Вместе мы являемся неудержимой защитой для демократии».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="und" dir="ltr">Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. <a href="https://t.co/mGXf7Qj1TM">pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM</a></p>— Gerard Piqué (@3gerardpique) <a href="https://twitter.com/3gerardpique/status/914433491747659776?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Находящийся в Англии Хосеп Гвардиола проголосовал по почте.

«Сегодня день демократии. Говорят, что это незаконно, но это не так. Я уже неоднократно говорил: мы не хотим независимости, мы хотим, чтобы нам разрешалось голосовать. Парламент Каталонии хочет, чтобы люди выражали своё мнение, и нет лучшего способа сделать это», — говорит он.



«Голосование — это демократия», — пишет в своём «твиттере» Карлес Пуйоль.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Votar es democracia!</p>— Carles Puyol (@Carles5puyol) <a href="https://twitter.com/Carles5puyol/status/914388288479399936?ref_src=twsrc%5Etfw">1 октября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Не оставшийся в стороне Хави назвал позором действия испанской полиции в Каталонии.



«Происходящее сегодня в Каталонии — это позор. Для демократической страны то, что людям не дают голосовать, недопустимо. Я выражаю поддержку всем людям, которые мирным способом хотят выразить своё право голоса».

Почему Каталония хочет независимости

Немного о политике. Каталония пытается добиться независимости ещё с XIX века. После смерти Франко в 1979 году регион получил статус автономии, в 2005 парламент Испании признал каталонцев отдельной нацией и сделал региону налоговые поблажки. В 2010 году Конституционный суд отменил реформу автономного статуса Каталонии. Каталонцы потеряли возможность сохранять у себя большую часть налогов, а также право называться нацией, что привело к волне протестных настроений.

Цитата Хави: Происходящее сегодня в Каталонии – это позор. Для демократической страны то, что людям не дают голосовать, недопустимо.

Каталонцы считают, что кормят всю Испанию (по объёму производства это действительно крупнейший испанский регион) и не получают ничего взамен. Многие уверены, что независимость поможет Каталонии выбраться из кризиса и существенно поднять уровень жизни местного населения.

Какие могут быть последствия

В любом случае, в Мадриде уже заявили, что референдум не носит никакого официального статуса, потому кабинет министров направил в Конституционный суд страны запрос об аннулировании итогов голосования в каталонском парламенте. Закон страны не предусматривает самоопределение регионов.

В том случае, если Каталония всё же добьётся независимости, в экономическом плане может пострадать как Испания, так и сам регион (все свои товары каталонцы сбывают исключительно на испанском рынке). С футбольной точки зрения «Барселона», «Эспаньол» и другие местные клубы получат право выступать в другом чемпионате. По крайней мере, так утверждает министр спорта региона Жерар Фигерас.

Если «Барселона» и «Эспаньол» решат остаться в Ла Лиге, но руководство федерации футбола Испании воспрепятствует этому, сборную страны могут не допустить к участию на чемпионате мира в России. По данным Marca, ФИФА может счесть возможное решение Примеры исключить «Барселону» вмешательством государства в дела национальной федерации футбола. В любом случае, такое развитие события очень маловероятно. Как уже сказал Гвардиола, для многих референдум — способ показать, что местное население имеет право голоса и желает, чтобы государство не мешало его самоопределению и шло на уступки по экономическим вопросам. Для каталонцев это в первую очередь — борьба за демократию. И в этой борьбе не остаются в стороне ни обычные граждане, ни звёзды мирового масштаба.