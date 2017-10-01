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1 октября 2017, 18:13 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Арсенал» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Лондонский «Арсенал» на своем поле нанес поражение клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.

Лондонский Арсенал на своем поле нанес поражение клубу Брайтон энд <span class=error>Хоув</span> <span class=error>Альбион</span> в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Увеличить
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Воскресная игра в Лондоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Начо Монреаль (16-я минута) и Алекс Ивоби (56).

В следующем туре «Арсенал» 14 октября сыграет на выезде с «Уотфордом». «Брайтон» днем позже примет «Эвертон».

1.10.2017 14:00 основной раунд: 7-й тур
Арсенал 2:0 Брайтон & Хоув
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Арсен Венгер Крис Хьютон
Голы
16′ Монреаль Н.  
56′ Ивоби А.  
Составы
Чех П. 33
Монреаль Н. 18
Мустафи Ш. 20
Холдинг Р. 16
Колашинац С. 31
Рэмси А. 8
Бельерин Э. 24
Санчес А. 7
83′ Джака Г. 29
Эль-Ненни М.  
71′ Ляказетт А. 9
Жиру О.  
72′ Ивоби А. 17
Уолкотт Т.  
1 Райан М.
3 Бонг Г.
5 Данк Л.
22 Даффи Ш. 39′
2 Бруно С.
24 Преппер Д.
6 Стивенс Д.
13 Гросс П. 19′
20 Марч С. 72′
  Скелотто Э.
19 Искиэрдо Х. 76′
  Кноккарт Э.
37 Браун И. 77′
  Маррей Г.
Статистика
Желтые карточки
Красные карточки
Судьи
Главный судья Кевин Френд (Англия)
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