«Арсенал» обыграл «Брайтон» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 1 окт —
Р-Спорт. Лондонский «Арсенал» на своем поле нанес поражение клубу «Брайтон энд Хоув Альбион» в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу.
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Воскресная игра в Лондоне завершилась со счетом 2:0. Голы забили Начо Монреаль (16-я минута) и Алекс Ивоби (56).
В следующем туре «Арсенал» 14 октября сыграет на выезде с «Уотфордом». «Брайтон» днем позже примет «Эвертон».
|1.10.2017 14:00
|основной раунд: 7-й тур
|Арсенал
|2:0
|Брайтон & Хоув
|Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
|Арсен Венгер
|Крис Хьютон
Голы
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Составы
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Статистика
|Желтые карточки
|Красные карточки
Судьи
|Главный судья
|Кевин Френд (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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