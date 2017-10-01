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1 октября 2017, 16:35 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за беспорядков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Матч седьмого тура чемпионата Испании по футболу между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает газета Marca.

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Встреча должна была начаться в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) на барселонском стадионе «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу. В федерации отметили, что игра межу «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно. «Барселона» отказалась проводить матч.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума.

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Новости Зарубежного футбола

«Барселона» проведет экстренное совещание в связи с референдумом

«Барселона» проведет экстренное совещание в связи с референдумом

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Футбольный клуб «Барселона» в воскресенье проведет экстренное совещание в связи с референдумом о независимости Каталонии, перенос матча седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» возможен, сообщает Marca.
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