Матч между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за беспорядков

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Встреча должна была начаться в воскресенье в 16:15 по местному времени (17:15 мск) на барселонском стадионе «Камп Ноу».

Ранее «Барселона» обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEE) с просьбой перенести встречу. В федерации отметили, что игра межу «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно. «Барселона» отказалась проводить матч.

В воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости автономии от Испании. По меньшей мере 38 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытаются не допустить проведения референдума.