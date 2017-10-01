«Астана» сыграла вничью с «Тоболом» и не смогла догнать лидирующий в таблице «Кайрат»

ФК «Астана» сыграл вничью с костанайским «Тоболом» в 29-м туре чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Матч, прошедший в Костанае, завершился со счетом 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме.

Первыми счет в матче открыли хозяева. На 33-й минуте после розыгрыша углового Жасулан Молдакараев оказался самым расторопным в чужой штрафной и вывел «Тобол» вперед.

Однако гости сумели отыграться спустя восемь минут усилиями Дмитрия Шомко. Защитник «Астаны» ударом из-за пределов штрафной точно пробил в дальний угол ворот, застав голкипера врасплох.

Таким образом, «Астана» прервала свою 11-матчевую победную серию в КПЛ, команда с 67 очками осталась на втором месте, отставая от лидирующего «Кайрата» на два балла. При этом у подопечных Станимира Стойлова есть три игры в запасе. На счету «Тобола» 40 очков и пятая строчка.