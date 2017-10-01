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1 октября 2017, 14:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» проведет экстренное совещание в связи с референдумом

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Футбольный клуб «Барселона» в воскресенье проведет экстренное совещание в связи с референдумом о независимости Каталонии, перенос матча седьмого тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» возможен, сообщает Marca.

Футбольный клуб Барселона в воскресенье проведет экстренное совещание в связи с референдумом о независимости Каталонии перенос матча седьмого тура чемпионата Испании с Лас-Пальмасом возможен сообщает Marca. Увеличить
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Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 17:15 мск на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.

По данным СМИ, в клубе хорошо осведомлены о ситуации в регионе, где в воскресенье проходит референдум о независимости. Издание отмечает, что перенос игры остается одним из возможных вариантов развития событий, неопределенность за несколько часов до игры сохраняется.

В 09:00 по местному времени (в 10:00 мск) в Каталонии началось голосование на референдуме о независимости, который не признает испанское правительство и проведение которого заблокировано Конституционным судом страны.

Полиция заявила, что ей удалось взять под контроль большую часть из 2315 участков, где должно проходить голосование. На нескольких участках проходит изъятие документов, происходят столкновения между полицией и людьми, пришедшими проголосовать. Есть сообщения о пострадавших. Правительство Каталонии заявляет, что открыты более 70% избирательных участков, информацию о раненых оно не комментирует.

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МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Каталонские футбольные клубы — «Барселона», «Эспаньол» и «Жирона» — в случае обретения независимости региона от Испании смогут выступать в чемпионатах Англии, Италии или Франции. Об этом заявил министр спорта региона Жерар Фигуерас, чьи слова приводит Goal.
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