Конте размышляет об уходе из «Челси» после окончания сезона

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По данным издания, к такому решению тренера подталкивает недовольство уровнем поддержки со стороны руководства клуба. Конте всерьез рассматривал возможность оставить должность рулевого «Челси» летом 2017 года, несмотря на то что привел команду к победе в премьер-лиге. Times также указывает на возникшие разногласия, касающиеся летней трансферной кампании.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году после ухода из сборной Италии. Ранее специалист тренировал туринский «Ювентус», с которым трижды выиграл чемпионат Италии, «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».