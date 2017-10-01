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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31183030/
1 октября 2017, 11:41 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Конте размышляет об уходе из «Челси» после окончания сезона

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Главный тренер лондонского футбольного клуба «Челси» Антонио Конте заинтересован в том, чтобы покинуть пост после окончания сезона, сообщает Times со ссылкой на источники, близкие к итальянскому специалисту.

Главный тренер лондонского футбольного клуба Челси Антонио Конте заинтересован в том чтобы покинуть пост после окончания сезона сообщает Times со ссылкой на источники близкие к итальянскому специалисту. Увеличить
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По данным издания, к такому решению тренера подталкивает недовольство уровнем поддержки со стороны руководства клуба. Конте всерьез рассматривал возможность оставить должность рулевого «Челси» летом 2017 года, несмотря на то что привел команду к победе в премьер-лиге. Times также указывает на возникшие разногласия, касающиеся летней трансферной кампании.

Конте возглавил «Челси» в 2016 году после ухода из сборной Италии. Ранее специалист тренировал туринский «Ювентус», с которым трижды выиграл чемпионат Италии, «Сиену», «Аталанту», «Бари» и «Ареццо».

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