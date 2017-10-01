Пирогов: Не стал бы упускать шанса играть за Казахстан

Но не обходится «Карлсруэ» без наших и сейчас. Правда, 16-летний уроженец южной столицы Александр Пирогов выступает пока за команду немецкого клуба U-17, но этот не по годам рослый перспективный игрок намерен в скором будущем пробиться в главную дружину.



Корреспондент республиканского интернет-портала Sports.kz пообщался с бывшим нашим земляком и попросил его поделиться своими профессиональными планами.



— Александр, расскажите для казахстанских любителей футбола немного о себе. В каком возрасте покинули нашу страну? Как я понимаю, Вы начали заниматься футболом уже в Германии. В каком городе? Сколько лет Вам тогда было? Как все происходило?

— Моя семья переехала на постоянное место жительства в ФРГ в 2002-м. На тот момент мне было около года. Я родился в Алматы 10 февраля 2001-го. По рассказам родителей, моей любимой игрушкой всегда был мяч. С раннего возраста мне был интересен футбол, поэтому в 5 лет по моей просьбе отец привел меня тренироваться в местный клуб в Гермерсхайме. Там я занимался и играл с 2006-го по 2011 год.



— А как в «Карлсруэ» оказались?

— В 2011 году после нескольких пробных тренировок мне предложили перейти в «Карлсруэ».



— Если верить данным в интернете, в 16 лет Ваш рост — 194 см. Так и есть?

— Все правильно: на данный момент мне 16 лет, и мой рост составляет 194 см.



— На каких позициях на поле выступаете?

— Играю в нападении.



— Вы окончательно решили стать профессиональным футболистом, или пока этот вопрос еще открыт?

— Конечно же, стать профессиональным футболистом — это на сегодняшний день главная цель в моей жизни. И я сделаю все возможное, чтобы как можно быстрее пробиться в главную команду клуба.



— После отъезда в Германию Вам приходилось бывать в Казахстане? Остался ли у Вас кто-то из родственников в нашей стране?

— В Алматы у меня много родственников — включая бабушку и дедушку. Иногда я их посещаю.



— Следите ли за казахстанским футболом?

— Несколько раз смотрел игры «Кайрата» и «Астаны» в еврокубках.



— По праву рождения, Вы могли бы выступать за юношеские и молодежную сборные Казахстана. Не думали о подобных перспективах?

— Сейчас я полностью сконцентрирован на играх в юношеской Бундеслиги, но если бы мне представился шанс попробовать свои силы в сборных Казахстана, я бы не стал упускать его.



— Чего мечтаете добиться в футболе?

— Моя мечта — добиться своей цели и стать профессиональным футболистом.