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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/31182843/
1 октября 2017, 12:05 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Система видеофиксации гола ошибочно определила взятие ворот в чемпионате Франции

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Система автоматического определения взятия ворот (GLT) допустила ошибку в матче восьмого тура чемпионата Франции по футболу между «Ренном» и «Каном».

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Встреча состоялась в субботу в Ренне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник хозяев Вахби Хазри во втором тайме подал угловой, голкипер «Кана» Реми Веркутр выбил мяч, который не пересек линию ворот, но система зафиксировала гол.

«Арбитр Амори Деларю имел другое мнение и увидел, что мяч не побывал в воротах, счет остался прежним», — говорится в сообщении на сайте Лиги 1.

Первым турниром под эгидой ФИФА, на котором была внедрена GLT, стал клубный чемпионат мира 2012 года в Японии.

30.09.2017 21:00 основной раунд: 8-й тур Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient)
Ренн 0:1 Кан
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристиан Гуркюфф Патрис Гаранд
Голы
15 Рами Бенсебаини 34′
Составы
Томаш Коубек 40
Жорис Гнаньон 5
Жерзино Ниамси 20
Людовик Бааль 24
24′ Амари Траоре 27
45+1′ Вахби Хазри 8
75′ Бенжамен Буриго 14
Бенжамен Андре 21
Ндомбе Мубеле 9
1′ 70′ Рами Бенсебаини 15
Джеймс Леа Силики 12
52′ Морган Амальфитано 18
Фету Мауасса 17
1 Реми Веркутр
21 Фредерик Гильбер
22 Адама Мбенг
28 Дамьен Да Силва
29 Ромен Женевуа
10 Юссеф Аит Беннасер
25 Жюльен Фере
26 Иван Сантини 21′
9 Ян Репас 64′
11 Венсан Бесса
12 Ронни Роделен 81′
17 Жордан Н`Кололо
20 Эрве Базиль 72′
5 Бессама Санко
Статистика
4 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 3
8 Угловые 3
14 Фолы 25
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Амори Делерю (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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