Система видеофиксации гола ошибочно определила взятие ворот в чемпионате Франции

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Встреча состоялась в субботу в Ренне и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Полузащитник хозяев Вахби Хазри во втором тайме подал угловой, голкипер «Кана» Реми Веркутр выбил мяч, который не пересек линию ворот, но система зафиксировала гол.

«Арбитр Амори Деларю имел другое мнение и увидел, что мяч не побывал в воротах, счет остался прежним», — говорится в сообщении на сайте Лиги 1.

Первым турниром под эгидой ФИФА, на котором была внедрена GLT, стал клубный чемпионат мира 2012 года в Японии.