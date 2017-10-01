Игрок «Реала» выбыл на неопределенный срок из-за инфекции перикарда
МОСКВА, 1 окт —
Р-Спорт. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за вирусной инфекции перикарда, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Дата возвращения 25-летнего игрока сборной Испании в строй станет известна позднее.
В нынешнем сезоне Карвахаль сыграл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter