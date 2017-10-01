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1 октября 2017, 12:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Игрок «Реала» выбыл на неопределенный срок из-за инфекции перикарда

МОСКВА, 1 окт — Р-Спорт. Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за вирусной инфекции перикарда, сообщается на официальном сайте испанского футбольного клуба.

Игрок Реала выбыл на неопределенный срок из-за инфекции перикарда - Фото Увеличить
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Дата возвращения 25-летнего игрока сборной Испании в строй станет известна позднее.

В нынешнем сезоне Карвахаль сыграл за «Реал» 11 матчей во всех турнирах.

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