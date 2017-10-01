«Марибор» сыграл вничью с клубом «Триглав Крань» в чемпионате Словении по футболу
Соперник московского «Спартака» на групповом этапе Лиги чемпионов «Марибор» сыграл вничью с клубом «Триглав Крань» в матче чемпионата Словении по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Мариборе, завершилась со счетом 0:0.
В первой встрече Лиги чемпионов, прошедшей в Словении 13 сентября, «Марибор» и «Спартак» сыграли вничью — 1:1. Второй матч команд состоится в Москве 21 ноября.
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