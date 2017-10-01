Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании
Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась со счетом 0:0.
«Атлетико» с 15 очками занимает третье место в чемпионате Испании, «Леганес» с 11 баллами идет седьмым.
|30.09.2017 21:45
|основной раунд: 7-й тур
|Estadio Municipal de Butarque
Главные тренеры
|Асьер Гаритано
|Диего Симеоне
Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|11
|3
|Удары в створ
|2
|2
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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