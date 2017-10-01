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1 октября 2017, 1:03 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Атлетико» сыграли вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании

Мадридский «Атлетико» сыграл вничью с «Леганесом» в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу.

Мадридский <span class=error>Атлетико</span> сыграл вничью с Леганесом в матче седьмого тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в субботу в Леганесе, завершилась со счетом 0:0.

«Атлетико» с 15 очками занимает третье место в чемпионате Испании, «Леганес» с 11 баллами идет седьмым.

30.09.2017 21:45 основной раунд: 7-й тур Estadio Municipal de Butarque
Леганес 0:0 Атлетико
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Асьер Гаритано Диего Симеоне
Составы
Иван Пичу Куэльяр 1
Карнеро Рауль Гарсия 14
Мауро Дос Сантос 16
Хосеба Сальдуа 20
Димитриос Сиовас 22
77′ Александр Шимановски 11
Хавьер Эрасо 17
48′ дель Мармоль Рубен Перес 21
75′ Аппелт Пирес Габриэл 8
Херард Гумбау 6
45′ Дарко Брашанац 24
Набиль Эль-Жар 10
81′ Клаудио Бовю 12
Нордин Амрабат 25
13 Ян Облак
2 Диего Годин
15 Стефан Савич
24 Хосе Хименес
5 Томас Партей
6 Коке
8 Ньигес Сауль
14 Габриэль Фернандес Габи
7 Антуан Гризманн 67′
16 Шиме Врсалько 89′
11 Анхель Корреа 54′
10 Янник Феррейра-Карраско
17 Лусиано Вьетто 62′
9 Хосе Санс Фернандо Торрес
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 11
3 Удары в створ 2
2 Угловые 6
13 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Хесус Хиль Мансано (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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