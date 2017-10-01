Неймар и Кавани по решению Эмери будут бить пенальти по очереди

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Об этом сообщил защитник парижан Томас Менье после победы над «Бордо» в матче восьмого тура французской Лиги 1 (6:2). Ранее нападающий Эдинсон Кавани не позволил Неймару пробить с «точки» в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0).

«Тренер решил этот вопрос, они будут бить пенальти по очереди. Сегодня это сделал Неймар. Назначь судья второй 11-метровый, его бы исполнял Кавани».