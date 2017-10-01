Футболист «Реала» Карвахаль выбыл на неопределенный срок из-за проблем с сердцем
ТАСС, 30 сентября. Защитник испанского футбольного клуба «Реал» Дани Карвахаль выбыл на неопределенный срок
из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает пресс-служба команды.
После медицинского обследования у 25-летнего игрока было выявлено вирусное поражение перикарда (наружной соединительнотканной оболочки сердца). О сроке восстановления испанца не сообщается.
Карвахаль выступает за «Реал» с 2013 года. В текущем сезоне он провел за команду 11 матчей в различных турнирах, сделав две результативные передачи.
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