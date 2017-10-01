«Дженоа» не смог победить в седьмом матче подряд на старте Серии А

Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Родриго Паласио. «Дженоа» потерпел пятое поражение в шести последних матчах турнира.

«Дженоа», до сих пор не одержавший ни одной победы в турнире, находится на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе два очка. «Болонья», набравшая 11 баллов, идет девятой.