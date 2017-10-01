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1 октября 2017, 0:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Дженоа» не смог победить в седьмом матче подряд на старте Серии А

«Дженоа» проиграл «Болонье» в матче седьмого тура итальянской Серии А.

Встреча проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол на 73-й минуте забил нападающий Родриго Паласио. «Дженоа» потерпел пятое поражение в шести последних матчах турнира.

«Дженоа», до сих пор не одержавший ни одной победы в турнире, находится на 18-й строчке в турнирной таблице итальянской Серии А, имея в активе два очка. «Болонья», набравшая 11 баллов, идет девятой.

Дженоа
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