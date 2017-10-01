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1 октября 2017, 0:55 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Падение болельщиков с трибуны во Франции. Подробности

Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» зрители упали с трибуны во время празднования гола. Пострадали десятки человек. «СЭ» собрал подробную информацию об инциденте.

Матч лиги 1 Амьен — Лилль был отменен. Увеличить
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» произошел страшный инцидент. Болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, и фанаты упали вниз друг на друга. Из-за этого события главный арбитр встречи остановил игру на 16-й минуте, а после чего она и вовсе была отменена.

Некоторые болельщики были эвакуированы на носилках. 20 человек травмировались, трое из которых получили серьезные повреждения.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Пресс-служба «Амьена» выразила «полную поддержку пострадавшим». «Надеемся, что все закончится хорошо». Кроме того, хозяева поля сообщили, что посетившие матч с пониманием отнеслись к отмене игры и спокойно покинули трибуны стадиона «Стад де ла Ликон».

Представители «Лилля» отметили, что «мысленно находятся с пострадавшими», и выразили надежду на то, что все завершится благополучно. Поддержку пострадавшим болельщикам «Лилля» также выразила пресс-служба «Тулузы».

Нападающий гостей Ив Биссума написал на своей странице в Твиттере: «Трагедия в самом начале игры… Мои мысли и поддержка со всеми болельщиками». К словам своего одноклубника присоединился и вратарь Майк Меньян.

К пожеланиям здоровья пострадавшим присоединилась и женская команда «Лилля».

ФК «Ростов» выразил поддержку зрителям матча.

Примечательно, что от представителей Национальной лиги Франции (LFP) не последовало никакой реакции.

ПЕРЕНОС ИГРЫ

В связи с повреждениями, которые получила гостевая трибуна стадиона города Амьен, матч вряд ли будет доигран в ближайшее время. На следующей неделе стартуют игры национальных команд, поэтому, скорее всего, встреча «Амьена» и «Лилля» будет перенесена на более поздний срок, в один из резервных дней чемпионата Франции.

О ЗНАЧЕНИИ МАТЧА

Отмененная встреча носила важный характер для лиги 1, поскольку в этой игре встречались непосредственные конкуренты в борьбе за выживание. После 7 туров первенства «Лилль», проваливший старт сезона, располагается на 18 месте в турнирной таблице, тогда как «Амьен» — на 16-м. Победа гостей могла бы позволить им покинуть зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизиона.

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Число пострадавших при падении с трибун на матче «Амьен» — «Лилль» выросло до 26

Число пострадавших при падении с трибун на матче «Амьен» — «Лилль» выросло до 26

Число пострадавших при падении болельщиков с трибун на матче чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» увеличилось до 26 человек, четыре из них серьезно травмированы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру Сомма.
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