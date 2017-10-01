Падение болельщиков с трибуны во Франции. Подробности
Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» зрители упали с трибуны во время празднования гола. Пострадали десятки человек. «СЭ» собрал подробную информацию об инциденте.
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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ
Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» произошел страшный инцидент. Болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, и фанаты упали вниз друг на друга.
Некоторые болельщики были эвакуированы на носилках. 20 человек травмировались, трое из которых получили серьезные повреждения.
ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ
Представители «Лилля» отметили, что «мысленно находятся с пострадавшими», и выразили надежду на то, что все завершится благополучно. Поддержку пострадавшим болельщикам «Лилля» также выразила
Нападающий гостей Ив Биссума написал на своей странице в Твиттере: «Трагедия в самом начале игры… Мои мысли и поддержка со всеми болельщиками». К словам своего одноклубника присоединился и вратарь Майк Меньян.
К пожеланиям здоровья пострадавшим присоединилась и женская команда «Лилля».
ФК «Ростов» выразил поддержку зрителям матча.
Примечательно, что от представителей Национальной лиги Франции (LFP) не последовало никакой реакции.
ПЕРЕНОС ИГРЫ
В связи с повреждениями, которые получила гостевая трибуна стадиона города Амьен, матч вряд ли будет доигран в ближайшее время. На следующей неделе стартуют игры национальных команд, поэтому, скорее всего, встреча «Амьена» и «Лилля» будет перенесена на более поздний срок, в один из резервных дней чемпионата Франции.
О ЗНАЧЕНИИ МАТЧА
Отмененная встреча носила важный характер для лиги 1, поскольку в этой игре встречались непосредственные конкуренты в борьбе за выживание. После 7 туров первенства «Лилль», проваливший старт сезона, располагается на 18 месте в турнирной таблице, тогда как «Амьен» — на 16-м. Победа гостей могла бы позволить им покинуть зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизиона.
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