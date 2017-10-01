Падение болельщиков с трибуны во Франции. Подробности

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Во время матча 8-го тура чемпионата Франции между «Амьеном» и «Лиллем» произошел страшный инцидент. Болельщики гостей, празднуя гол защитника Фоде Балло, навалились на барьер, который сломался, и фанаты упали вниз друг на друга. Из-за этого события главный арбитр встречи остановил игру на 16-й минуте, а после чего она и вовсе была отменена.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Immagini del crollo della tribuna dei tifosi del <a href="https://twitter.com/hashtag/Lille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Lille</a> dopo il gol. Decine di feriti per ora. <a href="https://twitter.com/hashtag/Ligue1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ligue1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Amiens</a> <a href="https://twitter.com/SkySport?ref_src=twsrc%5Etfw">@SkySport</a> <a href="https://t.co/lRmZQ3DF0k">pic.twitter.com/lRmZQ3DF0k</a></p>— Angelo Mangiante (@angelomangiante) <a href="https://twitter.com/angelomangiante/status/914206298106982400?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Некоторые болельщики были эвакуированы на носилках. 20 человек травмировались, трое из которых получили серьезные повреждения.

ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ

Пресс-служба «Амьена» выразила «полную поддержку пострадавшим». «Надеемся, что все закончится хорошо». Кроме того, хозяева поля сообщили, что посетившие матч с пониманием отнеслись к отмене игры и спокойно покинули трибуны стадиона «Стад де ла Ликон».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">De tout cœur avec les blessés. On espère que ce n'est pas trop grave. <a href="https://t.co/SW1F2Ks3kx">pic.twitter.com/SW1F2Ks3kx</a></p>— Amiens SC (@AmiensSC) <a href="https://twitter.com/AmiensSC/status/914197368698032128?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Представители «Лилля» отметили, что «мысленно находятся с пострадавшими», и выразили надежду на то, что все завершится благополучно. Поддержку пострадавшим болельщикам «Лилля» также выразила пресс-служба «Тулузы».

Нападающий гостей Ив Биссума написал на своей странице в Твиттере: «Трагедия в самом начале игры… Мои мысли и поддержка со всеми болельщиками». К словам своего одноклубника присоединился и вратарь Майк Меньян.

К пожеланиям здоровья пострадавшим присоединилась и женская команда «Лилля».

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">?? les féminines ont tenu à apporter leur soutien aux supporters <a href="https://twitter.com/hashtag/lillois?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#lillois</a> présents à <a href="https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Amiens</a> <a href="https://t.co/ZnAwR0eOgd">pic.twitter.com/ZnAwR0eOgd</a></p>— LOSC Féminines (@LOSC_Feminines) <a href="https://twitter.com/LOSC_Feminines/status/914214300209881090?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

ФК «Ростов» выразил поддержку зрителям матча.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">FC Rostov exprime tout son soutien aux supporters lillois blessés à Amiens ? <a href="https://twitter.com/hashtag/ASCLOSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#ASCLOSC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LOSC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#LOSC</a></p>— Football Club Rostov (@rostovfc) <a href="https://twitter.com/rostovfc/status/914222495619780610?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Примечательно, что от представителей Национальной лиги Франции (LFP) не последовало никакой реакции.

ПЕРЕНОС ИГРЫ

В связи с повреждениями, которые получила гостевая трибуна стадиона города Амьен, матч вряд ли будет доигран в ближайшее время. На следующей неделе стартуют игры национальных команд, поэтому, скорее всего, встреча «Амьена» и «Лилля» будет перенесена на более поздний срок, в один из резервных дней чемпионата Франции.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="fr" dir="ltr">Accident dans une tribune à Amiens-Lille : la rencontre ne reprendra pas <a href="https://t.co/S5D3rjHjji">https://t.co/S5D3rjHjji</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Foot?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Foot</a> <a href="https://t.co/ynpVecF64e">pic.twitter.com/ynpVecF64e</a></p>— Actu foot (@flash_foot1) <a href="https://twitter.com/flash_foot1/status/914214055874666497?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

О ЗНАЧЕНИИ МАТЧА

Отмененная встреча носила важный характер для лиги 1, поскольку в этой игре встречались непосредственные конкуренты в борьбе за выживание. После 7 туров первенства «Лилль», проваливший старт сезона, располагается на 18 месте в турнирной таблице, тогда как «Амьен» — на 16-м. Победа гостей могла бы позволить им покинуть зону стыковых матчей за право остаться в высшем дивизиона.