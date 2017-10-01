<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="it" dir="ltr">Immagini del crollo della tribuna dei tifosi del <a href="https://twitter.com/hashtag/Lille?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Lille</a> dopo il gol. Decine di feriti per ora. <a href="https://twitter.com/hashtag/Ligue1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ligue1</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Amiens?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Amiens</a> <a href="https://twitter.com/SkySport?ref_src=twsrc%5Etfw">@SkySport</a> <a href="https://t.co/lRmZQ3DF0k">pic.twitter.com/lRmZQ3DF0k</a></p>— Angelo Mangiante (@angelomangiante) <a href="https://twitter.com/angelomangiante/status/914206298106982400?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола «Лилля», так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, из которых трое получили серьезные травмы.

Матч «Амьен» — «Лилль», остановленный при счете 0:1, не будет доигран в субботу.