Число пострадавших при падении с трибун на матче «Амьен» — «Лилль» выросло до 26
Число пострадавших при падении болельщиков с трибун на матче чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» увеличилось до 26 человек, четыре из них серьезно травмированы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру Сомма.
Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола «Лилля», так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.
Ранее сообщалось о 18 пострадавших, из которых трое получили серьезные травмы.
Матч «Амьен» — «Лилль», остановленный при счете 0:1, не будет доигран в субботу.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter