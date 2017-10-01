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1 октября 2017, 0:50 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Число пострадавших при падении с трибун на матче «Амьен» — «Лилль» выросло до 26

Число пострадавших при падении болельщиков с трибун на матче чемпионата Франции «Амьен» — «Лилль» увеличилось до 26 человек, четыре из них серьезно травмированы, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на префектуру Сомма.

Матч, проходивший в субботу в Амьене, был остановлен после гола «Лилля», так как на трибуне, где находились фанаты гостей, обрушился заградительный барьер, и болельщики упали друг на друга с высоты примерно в 1,5 метра.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, из которых трое получили серьезные травмы.

Матч «Амьен» — «Лилль», остановленный при счете 0:1, не будет доигран в субботу.

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