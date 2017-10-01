«Нант» победил «Метц» и поднялся на третье место в чемпионате Франции

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Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 3-й минуте матча забил Эмилиано Сала. Команда Клаудио Раньери набрала 16 очков и вышла на третье место в таблице чемпионата.