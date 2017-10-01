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1 октября 2017, 0:42 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Нант» победил «Метц» и поднялся на третье место в чемпионате Франции

«Нант» победил «Метц» в матче восьмого тура чемпионата Франции.

Нант победил <span class=error>Метц</span> в матче восьмого тура чемпионата Франции. Увеличить
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Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 3-й минуте матча забил Эмилиано Сала. Команда Клаудио Раньери набрала 16 очков и вышла на третье место в таблице чемпионата.

В других матчах 8-го тура Лиги 1 «Дижон» упустил победу над «Страсбургом» (1:1), «Генгам» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1), а «Кан» победил «Ренн» (1:0). Игра «Амьен» — «Лилль» была отменена из-за происшествия на трибунах.

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