«Нант» победил «Метц» и поднялся на третье место в чемпионате Франции
«Нант» победил «Метц» в матче восьмого тура чемпионата Франции.
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Встреча прошла в Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Единственный гол на 3-й минуте матча забил Эмилиано Сала. Команда Клаудио Раньери набрала 16 очков и вышла на третье место в таблице чемпионата.
В других матчах 8-го тура Лиги 1 «Дижон» упустил победу над «Страсбургом» (1:1), «Генгам» сыграл вничью с «Тулузой» (1:1), а «Кан» победил «Ренн» (1:0). Игра «Амьен» — «Лилль» была отменена
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