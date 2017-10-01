Три болельщика серьезно пострадали после падения с трибуны на матче «Амьен» — «Лилль»
Три болельщика получили серьезные травмы после падения с трибуны на матче чемпионата Франции по футболу «Амьен» — «Лилль», сообщает агентство Франс Пресс.
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Матч в Амьене был прерван в субботу на 16-й минуте после гола «Лилля», так как во время празднования забитого мяча на трибуне, где находились болельщики гостей, сломался заградительный барьер и фанаты попадали вниз на поле друг на друга.
Как сообщается, в результате инцидента пострадали 18 человек, трое из которых получили серьезные травмы.
На момент остановки игры «Лилль» выигрывал со счетом 1:0.
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