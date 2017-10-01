Остановите Гвардьолу! «Манчестер Сити» одолел чемпиона

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Если бы каждый месяц в Европе выбирали лучшую команду, то «Манчестер Сити» определенно претендовал бы на приз в сентябре наравне с «Барселоной». «Горожане» напоминают даже не каток, а монстр-трак с навороченными колесами — до игры с «Челси» они трижды подряд победили в премьер-лиге с разностью в пять или шесть мячей. «Ливерпуль», «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» — свидетели рекорда.

Но Гвардьоле этого мало. В прошлом сезоне он впервые в карьере остался без трофеев, так что текущий для него особо важен — если и сейчас каталонец обделит «Манчестер Сити» кубками, то все вокруг закричат: «А король-то голый!» Известно же, что противники Гвардьолы считают его фиктивным чемпионом — будто бы он приходит на все готовенькое и добивается успеха только с очень сильными командами. А в Англии жесточайшая конкуренция — отсюда и неудачи Пепа.

Пока это все лишь пустословие. Наверняка можно сказать только о взаимоотношениях Гвардьолы с «Челси» — до субботы он семь раз встречался с лондонцами и ни разу не побеждал их в основное время. На этот раз серия прервалась.

На неделе Гвардьола потерял сразу двух важных футболистов. Весельчак Менди порвал крестообразные связки колена, но даже эта тяжелая травма не смутила защитника — и в своем Твиттере он опубликовал видео, на котором он смеется над санитаром, очень похожим на нападающего «Стоук Сити» Хесе.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Going to surgery with <a href="https://twitter.com/JeseRodriguez10?ref_src=twsrc%5Etfw">@JeseRodriguez10</a> !! what a small world ?? <a href="https://t.co/WdC8mAGW4z">pic.twitter.com/WdC8mAGW4z</a></p>— Benjamin Mendy (@benmendy23) <a href="https://twitter.com/benmendy23/status/913763942572466176?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Вторая потеря — Агуэро. Аргентинец неудачно провел выходной — в четверг он отправился в Амстердам на концерт, а, возвращаясь с него, угодил в ДТП. За рулем был, конечно, не сам аргентинец, а таксист, но кому от этого легче? Машина — всмятку, Агуэро — с переломанным ребром и без футбола на два месяца.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Sergio Aguero in a car accident. Many broken ribs. If it weren’t for a seatbelt he could be dead. Life comes at you fast. <a href="https://t.co/KJxe0EtCtL">pic.twitter.com/KJxe0EtCtL</a></p>— Alex Scanga (@AlexScanga10) <a href="https://twitter.com/AlexScanga10/status/913600435239473152?ref_src=twsrc%5Etfw">29 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В такой ситуации Гвардьоле пришлось отправлять на острие одного Габриэла Жезуса, хотя они с аргентинским коллегой вроде бы нашли общий язык на старте сезона. Ну, а место на левом фланге обороны вместо Менди вновь занял номинальный полузащитник Делф. Ох и любит же Гвардьола эксперименты!

Антонио Конте в этом сезоне тоже стал часто использовать ротацию. Это в прошлом году мы с вами могли вслепую назвать стартовый состав «Челси», потому что он почти не менялся. А сейчас в график лондонцев вернулась Лига чемпионов, да и футболистов стало больше. Поэтому даже центр обороны выглядит необычно — Рюдигер, Кэйхилл и 21-летний датчанин Кристенсен в центре трио. Как предполагал Конте, нужную форму набрал Азар (на самом деле нет) и впервые в этом чемпионате вышел в основе — аккурат под Моратой.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Eden Hazard failed to create a chance before being substituted against Man City; only the one take-on completed.<br><br>Unusually quiet. <a href="https://t.co/ndVXxcmCAO">pic.twitter.com/ndVXxcmCAO</a></p>— Squawka Football (@Squawka) <a href="https://twitter.com/Squawka/status/914191916161433600?ref_src=twsrc%5Etfw">30 сентября 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Правда, испанский форвард, лихо начавший английскую главу карьеры, не доиграл даже до перерыва — в середине первого тайма он дернул заднюю поверхность бедра и попросил замену. С 35-й минуты «Челси» играл вообще без нападающих, потому что Конте выпустил вместо Мораты не Батшуайи, а Виллиана.

В этом кроется, пожалуй, главная ошибка Конте. Понятно, что Виллиан уже играл впереди, да и Азар может играть где угодно. Но это футболисты подыгрыша, и им комфортнее играть чуть в глубине. Конечно, моменты были — например, на исходе часа бельгиец опасно бил с острого угла, но Эдерсон вытащил мяч. Однако с Батшуайи в атаке «Челси» действовал бы еще опаснее.

Конте выпустил темнокожего бельгийца только в середине второго тайма вместе с Педро, но это уже было реакцией на изменение в счете. Де Брейне увенчал блестящую игру голом после идеальной атаки «Сити». Пас, пас, пас, удар — именно такую игру Гвардьола хочет видеть в исполнении своей команды.

Де Брейне играл блестяще не только потому, что забил. Еще до гола он создал тьму моментов для партнеров, но игроки «Манчестер Сити» всякий раз мазали. Как раз не хватило Агуэро.

«Сити» играл мощнее, умнее, быстрее и создавал больше голевых моментов. Поэтому победа «горожан» над действующим чемпионом абсолютно закономерна и неоспорима. Но если бы Мората не травмировался, то, вполне возможно, «Челси» зацепился хотя бы за ничью. Большего «Сити» точно не позволил бы — слишком хороша команда Гвардьолы на старте сезона.