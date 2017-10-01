Остановите Гвардьолу! «Манчестер Сити» одолел чемпиона
Один из лидеров
премьер-лиги «Манчестер Сити» одержал восьмую победу подряд — повержен «Челси». Отрыв манчестерских клубов от преследователей увеличился до пяти очков.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Если бы каждый месяц в Европе выбирали лучшую команду, то «Манчестер Сити» определенно претендовал бы на приз в сентябре наравне с «Барселоной». «Горожане» напоминают даже не каток, а
Но Гвардьоле этого мало. В прошлом сезоне он впервые в карьере остался без трофеев, так что текущий для него особо важен — если и сейчас каталонец обделит «Манчестер Сити» кубками, то все вокруг закричат: «А
Пока это все лишь пустословие. Наверняка можно сказать только о взаимоотношениях Гвардьолы с «Челси» — до субботы он семь раз встречался с лондонцами и ни разу не побеждал их в основное время. На этот раз серия прервалась.
На неделе Гвардьола потерял сразу двух важных футболистов. Весельчак Менди порвал крестообразные связки колена, но даже эта тяжелая травма не смутила защитника — и в своем Твиттере он опубликовал видео, на котором он смеется над санитаром, очень похожим на нападающего «Стоук Сити» Хесе.
Вторая потеря — Агуэро. Аргентинец неудачно провел выходной — в четверг он отправился в Амстердам на концерт, а, возвращаясь с него, угодил в ДТП. За рулем был, конечно, не сам аргентинец, а таксист, но кому от этого легче? Машина — всмятку, Агуэро — с переломанным ребром и без футбола на два месяца.
В такой ситуации Гвардьоле пришлось отправлять на острие одного Габриэла Жезуса, хотя они с аргентинским коллегой вроде бы нашли общий язык на старте сезона. Ну, а место на левом фланге обороны вместо Менди вновь занял номинальный полузащитник Делф. Ох и любит же Гвардьола эксперименты!
Антонио Конте в этом сезоне тоже стал часто использовать ротацию. Это в прошлом году мы с вами могли вслепую назвать стартовый состав «Челси», потому что он почти не менялся. А сейчас в график лондонцев вернулась Лига чемпионов, да и футболистов стало больше. Поэтому даже центр обороны выглядит необычно — Рюдигер, Кэйхилл и 21-летний датчанин Кристенсен в центре трио. Как предполагал Конте, нужную форму набрал Азар (на самом деле нет) и впервые в этом чемпионате вышел в основе — аккурат под Моратой.
Правда, испанский форвард, лихо начавший английскую главу карьеры, не доиграл даже до перерыва — в середине первого тайма он дернул заднюю поверхность бедра и попросил замену. С 35-й минуты «Челси» играл вообще без нападающих, потому что Конте выпустил вместо Мораты не Батшуайи, а Виллиана.
В этом кроется, пожалуй, главная ошибка Конте. Понятно, что Виллиан уже играл впереди, да и Азар может играть где угодно. Но это футболисты подыгрыша, и им комфортнее играть чуть в глубине. Конечно, моменты были — например, на исходе часа бельгиец опасно бил с острого угла, но Эдерсон вытащил мяч. Однако с Батшуайи в атаке «Челси» действовал бы еще опаснее.
Конте выпустил темнокожего бельгийца только в середине второго тайма вместе с Педро, но это уже было реакцией на изменение в счете. Де Брейне увенчал блестящую игру голом после идеальной атаки «Сити». Пас, пас, пас, удар — именно такую игру Гвардьола хочет видеть в исполнении своей команды.
Де Брейне играл блестяще не только потому, что забил. Еще до гола он создал тьму моментов для партнеров, но игроки «Манчестер Сити» всякий раз мазали. Как раз не хватило Агуэро.
«Сити» играл мощнее, умнее, быстрее и создавал больше голевых моментов. Поэтому победа «горожан» над действующим чемпионом абсолютно закономерна и неоспорима. Но если бы Мората не травмировался, то, вполне возможно, «Челси» зацепился хотя бы за ничью. Большего «Сити» точно не позволил бы — слишком хороша команда Гвардьолы на старте сезона.
|30.09.2017 19:30
|основной раунд: 7-й тур
|Stamford Bridge
|Челси
|0:1
|Манчестер Сити
|Первый тайм: 0:0
|Антонио Конте
|Хосеп Гвардьола
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|0
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|4
|Удары (всего)
|17
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|8
|8
|Фолы
|13
|8
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Мартин Аткинсон (Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
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- Вторая желтая карточка
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- Капитан команды
- Гол
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- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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