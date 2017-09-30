Несколько болельщиков пострадали после обрушения забора на футбольном матче во Франции

На 15-й минуте матча футболист «Лилля» Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча была остановлена.

В настоящее время решается вопрос о продолжении матча. О характере травм болельщиков не сообщается.