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30 сентября 2017, 22:19 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Несколько болельщиков пострадали после обрушения забора на футбольном матче во Франции

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Несколько болельщиков пострадали в результате обрушения заграждения на стадионе во время матча восьмого тура чемпионата Франции по футболу между «Амьеном» и «Лиллем», который проходит в Амьене. Об этом сообщает пресс-служба «Лилля».

На 15-й минуте матча футболист «Лилля» Фоде Балло Туре отметился забитым мячом. Болельщики команды в большом количестве спустились к первым рядам арены, в результате чего ограждение не выдержало наплыва такого количества людей и рухнуло. Несколько фанатов упали и получили травмы, а встреча была остановлена.

В настоящее время решается вопрос о продолжении матча. О характере травм болельщиков не сообщается.

Лилль
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