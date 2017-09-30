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30 сентября 2017, 22:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Соперник ЦСКА по Лиге чемпионов «Базель» сыграл вничью с «Грассхоппером»

«Базель», являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов, в матче десятого тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с «Грассхоппером».

Базель являющийся соперником ЦСКА по групповому этапу Лиги чемпионов в матче десятого тура чемпионата Швейцарии сыграл вничью с Грассхоппером. Увеличить
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Встреча проходила в Цюрихе на стадионе «Летцигрунд» и завершилась со счетом 0:0.

«Базель» на старте группового этапа Лиги чемпионов на выезде проиграл «Манчестер Юнайтед» (0:3), а во втором туре разгромил «Бенфику» (5:0).

Первый матч между ЦСКА и «Базелем» состоится в Москве 18 октября, второй — 31 октября в Швейцарии.

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